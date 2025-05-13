Названа дата фестиваля «Сибирский огонь» под Новосибирском

XII Военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь 2025» пройдет в середине июня 2025 года в деревне Большой Оёш Колыванского района Новосибирской области. В этому году фестиваль будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

— Что нового ждет гостей «Сибирского огня 2025»? Помимо традиционной программы (исторические лагеря реконструкторов, интерактивные мастер-классы и показательные выступления, турниры и концерт на Большой сцене фестиваля) мы представим обширную программу с участием военно-патриотических клубов и мероприятий с подрастающим поколением, — говорится в сообщении организаторов.

Напомним, в 2024 году фестиваль «Сибирский огонь» в Новосибирской области не проводили. Организаторы решили отказаться от мероприятия ради обеспечения безопасности. Стоит отметить, что в 2023 году на фестивале «Сибирский огонь» приняли участие более 500000 зрителей и около 500 реконструкторов из 40 городов России, Казахстана и Беларуси..

Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» – масштабное событие, которое ежегодно привлекает десятки тысяч зрителей. На огромной площадке в несколько квадратных километров оживают события, быт и культура разных эпох. С каждым годом фестиваль становится все более популярным, и география участников расширяется. Туда приезжают сотни реконструкторов из Сибири, Дальнего Востока, Урала, разных регионов России, Казахстана и Чехии.

Ранее редакция сообщала о том, что новые точки притяжения для туристов выявлены в Новосибирской области. Все они расположены в Колыванском районе.