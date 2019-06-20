«Ависта Модуль Инжиниринг» выходит в ЕС и на Ближний Восток

— Наша компания берет вектор на международное развитие: экспорт продукции в страны Ближнего Востока и Евросоюза (Германию, Финляндию, ОАЭ, Иран, Афганистан). Для реализации этих стратегических планов было принято решение о переносе и увеличении производственных мощностей с арендуемой площадки на территорию ТОСЭР «Линево», — сообщил, выступая на инвестсовете, управляющий директор ООО «Ависта Модуль Инжиниринг» Евгений Скородумов.

Он пояснил, что сегодня компания снимает 8 тысяч кв. м на территории ЗАО «Труд», но это помещение не приспособлено для размещения необходимого оборудования, с помощью которого инвестор планирует увеличить объемы производства, а также для полноценной организации контейнерной погрузки.

— На территории Линево мы планируем построить собственные производственные площадки. Завод — около 6 тысяч кв. м, холодный склад — около 1 тысячи кв. м и уличную площадку, — перечислил Скородумов. — На данный момент проработан тип здания, перечень необходимого оборудования, сформирован план строительства, продолжается формирование портфеля заказов.

Объем инвестиционных вложений в создание и развитие проекта составляет 200 млн рублей (20% — собственные, 80% — заемные). В 2019 году инвестор планирует построить часть цеха и запустить производство полуфабрикатов металлоконструкций. В 2020-м — запустить производство полного цикла. В 2021 году — выйти на полную мощность. Срок окупаемости проекта — 3,5 года. Со старой площадки компания планирует уйти в течение 2 лет.

Для реализации проекта инвестор запросил статус ТОСЭР, земельный участок площадью 3,5 га, а также обеспечение объектами инфраструктуры.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поинтересовался — насколько проект «Ависта Модуль Инжиниринг» соответствует идеологии ТОСЭР. Он напомнил, Минфин России высказывал опасение, что появление зон опережающего развития будет стимулировать перерегистрацию компаний без общего увеличения вклада в экономику региона.

— К нам поступает очень много предложений от компаний, которые фактически заинтересованы в перерегистрации предприятия для получения льгот ТОСЭР. Но это запрещено. В случае с «Ависта Модуль Инжиниринг» речь идет о создании нового полноценного завода, так как сейчас компания работает на арендованных площадях. Выполняются требования по объему инвестиций, по созданию новых рабочих мест, — перечислил и.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Он также напомнил, что на налоговые льготы ТОСЭР предприятие сможет претендовать только после запуска производства и получения прибыли.

Замгубернатора Сергей Семка поинтересовался, что будет с коллективом, работающим на арендованной площадке компании. По словам Скородумова, большая часть сотрудников продолжит работу по сборке модулей в регионах заказчиков, как и раньше. Часть будет работать на новом производстве в Линево (сегодня из моногорода 15 человек ездят на производство в Новосибирск — на улицу Станционную).

Спикер заксобрания Андрей Шимкив заявил, что по факту производство все-равно уводится в льготную зону. Плюс область теряет налог на имущество.

— Если говорить о том, что мы теряем и что находим… Мы перераспределяем потоки рабочей силы в пригород. Это стратегическая линия, прописанная в стратегии развития новосибирской агломерации. Предлагаю проект поддержать, — прокомментировал первый вице-губернатор Владимир Знатков.

В итоге большинством голосов инвестсовет поддержал предложение компании.

ООО «Ависта Модуль Инжиниринг» основана в 2013 году. Входит в ГК «Ависта Модуль Инжиниринг», которая работает на российском рынке производства металлоконструкций более 12 лет. За это время произведено более 10 тысяч модулей общей площадью около 150 тысяч кв. м — до 400 модулей в месяц. С 2018 года компания развивает партнерскую сеть. На сегодняшний день открыто 8 представительств в России и Казахстане. Основатель компании Вадим Кулубеков дважды признавался лучшим предпринимателем России, является финалистом конкурса молодых предпринимателей. В 2019 году ГК «Ависта» стала лауреатом конкурса «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее малое предприятие России» в сфере строительства.

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