Спрос на комнаты в Новосибирске вырос более чем на 42 %

За год стоимость квадратного метра на вторичном рынке страны выросла на 8% и достигла 64 900 рублей. Растущая из месяца в месяц цена квартир вынуждает многих россиян думать о более бюджетных вариантах жилья. В Новосибирске спрос на комнаты вырос на 42,1% за год, а их средняя цена увеличилась на 1%, до 48 700 рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

— Покупка комнат не всегда рассматривается как вариант для самостоятельного проживания, часто они приобретаются под арендный бизнес. В Новосибирске предложение комнат для долгосрочной аренды выросло на 40,7%, а интерес к ним – на 19,6%, — отмечают аналитики «Авито Недвижимость».

Отмечается, что спрос на покупку комнат за год вырос в 22 из 23 крупнейших городов: от 6,4% в Санкт-Петербурге до 76,2% в Тольятти. Единственным исключением оказался Саратов, где спрос снизился одновременно с предложением на 6,1% и 6,4% соответственно. Стоит отметить, что предложение сократилось почти во всех городах: от 0,8% в Самаре до 19,2% в Санкт-Петербурге. Ростов-на-Дону оказался единственным городом, где данные по предложению остались без изменений по сравнению с прошлым годом, а вот в Тюмени (+0,5%), Волгограде (2,4%), Ижевске (3,5%) и Краснодаре (7,5%) комнаты стали продавать чаще. В Новосибирске предложение снизилось на 15,1% за год.

В целом по стране комнаты подешевели на 3,1%, до 42 700 рублей. В то время как рост спроса на вторичную недвижимость за год составил всего 1,4% за год, интерес к комнатам увеличился на 34,6%. Комнаты – это преимущественно старый жилой фонд, в котором свободных вариантов становится все меньше: предложение снизилось на 2,2%.

За год средняя площадь продаваемых комнат значительно не изменилась, увеличившись всего на 0,6% (с 17,19 кв. м до 17,29 кв. м). Более просторные комнаты продаются только в пяти городах: Москве (19,32 кв. м), Краснодаре (18,85 кв. м), Санкт-Петербурге (18,51 кв. м), Тюмени (18,01 кв. м) и Самаре (17,36 кв. м). Меньше всего средняя площадь комнат в Красноярске — 15,02 кв. м. В Новосибирске средняя площадь комнаты составила 16,23 кв.м (-4% за год).

— Предложение комнат есть только на вторичном рынке, их количество ограничено. При этом спрос на бюджетный вариант жилья высокий, но цены не растут так сильно — это обусловлено особенностями рынка. Приобретая комнату, покупатели часто берут на себя риски, связанные с юридическими вопросами, с коммуникацией, с другими собственниками и т. д. По этой причине часто комнаты покупаются под арендный бизнес, — отмечает управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.

На рынке долгосрочной аренды комнат предложение выросло на 23,8%, спрос — на 17,1%. Средняя цена при этом увеличилась на 1,8% — до 9200 рублей в месяц. Самым привлекательным городом с точки зрения аренды стали Москва и Санкт-Петербург, спрос на аренду комнат в которых составляет почти треть от общероссийского.

Тем не менее высокий спрос на аренду комнат способствует тому, что цены увеличиваются: рост составил 1,8% по всей стране, до 9200 рублей, и в диапазоне от +0,3% в Краснодаре, до +3,5% в Волгограде. В Новосибирске комнату можно арендовать за 8 000 рублей в месяц (+2,5% за год).

Фото: pixabay.com, автор- ErikaWittlieb