Авито добавил инструмент для оценки покупателей

Эксперты отмечают, что открытая и конструктивная обратная связь значительно повышает уровень доверия между пользователями, а также способствует росту уровня культуры электронной коммерции. Именно это, плюс повышенный интерес пользователей и их желание и готовность объективно оценивать сделки, привели к тому, что теперь обе стороны сделки имеют возможность оставить отзыв и дать оценку на сервисе Авито.

По словам Натальи Юматовой, директора департамента доверия и безопасности Авито, до конца мая данный функционал будет доступен всем пользователям.

— В будущем мы планируем масштабировать инструмент, делая его доступнее для разных категорий пользователей, — добавила Наталья Юматова.

Известно, что в сентябре прошлого года функционал был запущен в тестовом режиме. За полгода пользователи из тестовой группы оставили 250 тысяч отзывов, при этом 93% из них имеют оценку 5.