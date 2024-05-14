Мигранта уличили в оправдании терроризма в социальных сетях

20-летний разнорабочий, который всего месяц прожил в Барнауле, попался в поле зрения УФСБ по Алтайскому краю за свои слишком смелые высказывания в соцсетях. Поднять денег на стройке в Сибири у парня не получилось, теперь он задержан по обвинению в публичном оправдании терроризма.

― Установлено, что иностранец, используя свой аккаунт в интернет мессенджере, совершил публичное оправдание деятельности международной террористической организации, признанной решением Верховного Суда РФ террористической, путем проведения бесед, распространения фото и видеоизображений в группах социальных сетей общего доступа, ― говорится в сообщении УФСБ по Алтайскому краю.

Молодого мужчину арестовали и поместили в СИЗО на время следствия. Теперь у него не будет телефона и доступа в интернет, а значит, появится много времени на осмысление своего поступка.

После трагичных событий в «Крокус Сити Холле» силовики по всей стране активно начали выявлять пособников террористов и их последователей. Усилены меры безопасности и ужесточён контроль на границах с Таджикистаном. По всем городам правоохранители проводят регулярные рейды по выявлению незаконных мигрантов, которые трудятся на стройплощадках, рынках и заведениях общепита.