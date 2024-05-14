Нелегальные кредиторы из Сибири практически прекратили рекламироваться в соцсетях

Эксперт Сибирского ГУ Банка России Олег Дубровский рассказал о ключевых трендах, которые формировались и развивались на сегменте нелегальных участников рынка в Сибири в 2023-2024 годах.

Модель классической финансовой пирамиды трансформировалась. В основном эти схемы сегодня представляют собой анонимные интернет-ресурсы с псевдоинвестиционными предложениями, которые привлекают средства в сомнительные проекты, обещая высокую гарантированную доходность.

На сегменте нелегальных кредиторов в Сибири и Новосибирской области традиционно преобладает деятельность комиссионных магазинов, одновременно ведущих нелегальную ломбардную деятельность, а также псевдоломбардов, которые не включены или исключены из реестра ломбардов ЦБ.

На рынке появились легальные кредиторы, которые действуют в виде хранителей движимого имущества, заключая договоры хранения.

Нелегальные кредиторы стали меньше использовать рекламные материалы по месту своей деятельности, а также распространять информацию о себе в соцсетях.

— В первом квартале 2024 года из 34 нелегальных кредиторов только 4 использовали рекламу, из них 2 пользовались страницами в соцсетях, — говорит Олег Дубровский. — Нелегалы стараются не афишировать свои услуги, чтобы не попасть в поле зрения ЦБ и правоохранительных органов. Такие страницы быстро выявляются и блокируются. Поэтому тратить на них деньги невыгодно. Их деятельность ориентирована на проживающих рядом людей, поэтому им достаточно использовать вывеску «Ломбард», которая не относится к рекламе.

На рынке ценных бумаг нелегалы продвигают услуги через рейтинговые сайты, предлагающие пользователям анализ привлекательности ценных бумаг на основе рейтинга якобы успешных трейдеров.

— Рост количества услуг нелегальных профучастников ранка ценных бумаг произошел на фоне повышения интереса граждан к игре на курсах криптовалют, а также привыкания потенциальных клиентов использовать криптовалюту для перечисления средств, — пояснил Дубровский.

Большинство нелегальных проектов действуют онлайн, а значит, от их деятельности могут пострадать жители не только одного региона, но и всей страны.

На начальных стадиях выявления финансовых пирамид их участники неохотно идут на контакт, так как ущерб еще не получен, и это исключает фактор мошенничества для обращения в правоохранительные органы. Заявления составляются после появления проблем с выплатой процентов.

При этом старший следователь главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области Ольга Мосяева отмечает, что к данному моменту чаще всего компания находится в стадии ликвидации, у нее уже отсутствуют средства на счетах и документация, что усложняет работу с возвратом средств потерпевшим.

Чтобы не нарваться на нелегальных участников рынка, эксперты рекомендуют проверять, входит ли компания в реестр Банка России, а также не фигурирует ли она в списке игроков с признаками нелегальной деятельности. Сейчас в нем более 13,5 тысячи компаний, 700 из них зарегистрированы на территории Сибири. Этот перечень обновляется ежедневно.

По данным Сибирского ГУ ЦБ, в 2023 году на территории Сибири выявлены 232 нелегальных участника финансового рынка, в 2022 году — 186. Основная доля приходится на нелегальных кредиторов — 225, у 7 компаний выявлены признаки финансовой пирамиды. В Новосибирской области за 2023 год выявлены 25 нелегалов, из них 21 нелегальный кредитор, 4 финансовые пирамиды.

За первый квартал 2024 года в Сибири выявлены 36 нелегальных участника финансового рынка, из них 34 нелегальных кредитора, 2 финансовые пирамиды. При этом в первом квартале в округе выявлена деятельность нелегальных кредиторов по 93 адресам, в первом квартале 2023-го — по 72 адресам.

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