Нелегальные кредиторы из Сибири практически прекратили рекламироваться в соцсетях

Эксперт Сибирского ГУ Банка России Олег Дубровский рассказал о ключевых трендах, которые формировались и развивались на сегменте нелегальных участников рынка в Сибири в 2023-2024 годах.
— В первом квартале 2024 года из 34 нелегальных кредиторов только 4 использовали рекламу, из них 2 пользовались страницами в соцсетях, — говорит Олег Дубровский. — Нелегалы стараются не афишировать свои услуги, чтобы не попасть в поле зрения ЦБ и правоохранительных органов. Такие страницы быстро выявляются и блокируются. Поэтому тратить на них деньги невыгодно. Их деятельность ориентирована на проживающих рядом людей, поэтому им достаточно использовать вывеску «Ломбард», которая не относится к рекламе.
— Рост количества услуг нелегальных профучастников ранка ценных бумаг произошел на фоне повышения интереса граждан к игре на курсах криптовалют, а также привыкания потенциальных клиентов использовать криптовалюту для перечисления средств, — пояснил Дубровский.
Чтобы не нарваться на нелегальных участников рынка, эксперты рекомендуют проверять, входит ли компания в реестр Банка России, а также не фигурирует ли она в списке игроков с признаками нелегальной деятельности. Сейчас в нем более 13,5 тысячи компаний, 700 из них зарегистрированы на территории Сибири. Этот перечень обновляется ежедневно.
По данным Сибирского ГУ ЦБ, в 2023 году на территории Сибири выявлены 232 нелегальных участника финансового рынка, в 2022 году — 186. Основная доля приходится на нелегальных кредиторов — 225, у 7 компаний выявлены признаки финансовой пирамиды. В Новосибирской области за 2023 год выявлены 25 нелегалов, из них 21 нелегальный кредитор, 4 финансовые пирамиды.
За первый квартал 2024 года в Сибири выявлены 36 нелегальных участника финансового рынка, из них 34 нелегальных кредитора, 2 финансовые пирамиды. При этом в первом квартале в округе выявлена деятельность нелегальных кредиторов по 93 адресам, в первом квартале 2023-го — по 72 адресам.
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