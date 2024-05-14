Рекламодателям

Нелегальные кредиторы из Сибири практически прекратили рекламироваться в соцсетях

  • 14/05/2024, 19:05
Автор: Юлия Данилова
Нелегальные кредиторы из Сибири практически прекратили рекламироваться в соцсетях
А финансовые пирамиды окончательно ушли в анонимные интернет-ресурсы.

Эксперт Сибирского ГУ Банка России Олег Дубровский рассказал о ключевых трендах, которые формировались и развивались на сегменте нелегальных участников рынка в Сибири в 2023-2024 годах.

  • Модель классической финансовой пирамиды трансформировалась. В основном эти схемы сегодня представляют собой анонимные интернет-ресурсы с псевдоинвестиционными предложениями, которые привлекают средства в сомнительные проекты, обещая высокую гарантированную доходность.

Количество финансовых нелегалов в Сибири выросло в 2 раза

Количество финансовых нелегалов в Сибири выросло в 2 раза

— Такая тенденция набирала обороты в течение полутора лет. Несмотря на то, что ограничение доступа к сайтам финансовых пирамид происходит в короткие сроки, этого недостаточно для появления большого количества недобросовестных инвестиционных предложений, — говорит Дубровский. — Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, принятие которого позволит купировать создание и распространение псевдоинвестиционных схем на начальной стадии.

  • На сегменте нелегальных кредиторов в Сибири и Новосибирской области традиционно преобладает деятельность комиссионных магазинов, одновременно ведущих нелегальную ломбардную деятельность, а также псевдоломбардов, которые не включены или исключены из реестра ломбардов ЦБ.
  • На рынке появились легальные кредиторы, которые действуют в виде хранителей движимого имущества, заключая договоры хранения.
  • Нелегальные кредиторы стали меньше использовать рекламные материалы по месту своей деятельности, а также распространять информацию о себе в соцсетях.

— В первом квартале 2024 года из 34 нелегальных кредиторов только 4 использовали рекламу, из них 2 пользовались страницами в соцсетях, — говорит Олег Дубровский. — Нелегалы стараются не афишировать свои услуги, чтобы не попасть в поле зрения ЦБ и правоохранительных органов. Такие страницы быстро выявляются и блокируются. Поэтому тратить на них деньги невыгодно. Их деятельность ориентирована на проживающих рядом людей, поэтому им достаточно использовать вывеску «Ломбард», которая не относится к рекламе.

  • На рынке ценных бумаг нелегалы продвигают услуги через рейтинговые сайты, предлагающие пользователям анализ привлекательности ценных бумаг на основе рейтинга якобы успешных трейдеров.

— Рост количества услуг нелегальных профучастников ранка ценных бумаг произошел на фоне повышения интереса граждан к игре на курсах криптовалют, а также привыкания потенциальных клиентов использовать криптовалюту для перечисления средств, — пояснил Дубровский.

  • Большинство нелегальных проектов действуют онлайн, а значит, от их деятельности могут пострадать жители не только одного региона, но и всей страны.
  • На начальных стадиях выявления финансовых пирамид их участники неохотно идут на контакт, так как ущерб еще не получен, и это исключает фактор мошенничества для обращения в правоохранительные органы. Заявления составляются после появления проблем с выплатой процентов.

«Она уже сбежала заграницу»: участники финансовой пирамиды просят объявить в розыск коммерсантку, задолжавшую им полмиллиарда рублей

«Она уже сбежала за границу»: участники финансовой пирамиды просят объявить в розыск коммерсантку, задолжавшую им полмиллиарда рублей

При этом старший следователь главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области Ольга Мосяева отмечает, что к данному моменту чаще всего компания находится в стадии ликвидации, у нее уже отсутствуют средства на счетах и документация, что усложняет работу с возвратом средств потерпевшим.

Чтобы не нарваться на нелегальных участников рынка, эксперты рекомендуют проверять, входит ли компания в реестр Банка России, а также не фигурирует ли она в списке игроков с признаками нелегальной деятельности. Сейчас в нем более 13,5 тысячи компаний, 700 из них зарегистрированы на территории Сибири. Этот перечень обновляется ежедневно.

По данным Сибирского ГУ ЦБ, в 2023 году на территории Сибири выявлены 232 нелегальных участника финансового рынка, в 2022 году — 186. Основная доля приходится на нелегальных кредиторов — 225, у 7 компаний выявлены признаки финансовой пирамиды. В Новосибирской области за 2023 год выявлены 25 нелегалов, из них 21 нелегальный кредитор, 4 финансовые пирамиды.

За первый квартал 2024 года в Сибири выявлены 36 нелегальных участника финансового рынка, из них 34 нелегальных кредитора, 2 финансовые пирамиды. При этом в первом квартале в округе выявлена деятельность нелегальных кредиторов по 93 адресам, в первом квартале 2023-го — по 72 адресам.

Ранее редакция рассказывала о том, сколько новосибирцы потеряли в финансовых пирамидах за полтора года.

Фото freepik , автор: freepik.

29

Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансовая пирамида нелегальный кредитор


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHX2ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHfpЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHSXЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHScЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHHjЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHpjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Алла Литвинова, директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, член совета Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ»

Алла Литвинова: Разочарование в работодателе — ключевая причина расторжения целевых контрактов

К последнему курсу большинство студентов-целевиков понимают, что выбрали не ту профессию или не того работодателя.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Загорелся мусорный полигон за Хилокским рынком в Новосибирске
14/05/24 19:21
Общество Право&Порядок
Нелегальные кредиторы из Сибири практически прекратили рекламироваться в соцсетях
14/05/24 19:05
Бизнес Финансы
Авито добавил инструмент для оценки покупателей
14/05/24 18:14
Бизнес Общество
Мигранта уличили в оправдании терроризма в социальных сетях
14/05/24 17:47
Общество Происшествия
Мэру Новосибирска вынесли частное постановление за ДТП с пострадавшим ребенком
14/05/24 17:38
Власть Право&Порядок
МВД продолжает щекотать нервы мигрантам в Ленинском районе Новосибирска
14/05/24 17:20
Общество
В вузы Новосибирска поступает 50 процентов иногородних студентов
14/05/24 17:13
Власть Общество
На Бердском шоссе водителей поразил эффектный коммунальный фонтан
14/05/24 16:58
Происшествия
Директор школы под Новосибирском вместе с мамой придумал сотрудника-невидимку
14/05/24 16:50
Общество
Количество предприятий-участников СиббиоНОЦ выросло в два раза за год
14/05/24 16:47
Власть
СГК показала список улиц, в которых поэтапно отключат горячую воду в Новосибирске
14/05/24 16:39
Город Общество
Ресторан новосибирской сети «Хочу Пури» откроется в Санкт-Петербурге
14/05/24 16:34
Бизнес
Дачников предупредили о заморозках до -4 в Новосибирской области
14/05/24 16:24
Общество
Замначальника дептранса Новосибирска Богомазова подозревается в получении взятки
14/05/24 16:17
Право&Порядок
Глава ИТ-департамента Александр Горнштейн уходит из мэрии Новосибирска
14/05/24 16:08
Власть
Перевозчика оштрафовали на 50 тысяч после ДТП с маршруткой в Новосибирске
14/05/24 15:55
Общество Право&Порядок
Бизнесмен требует 4 млн за суды из-за вора-инвалида в Новосибирске
14/05/24 15:25
Общество
Задержана замначальника дептранса Новосибирска Олеся Богомазова
14/05/24 15:22
Общество
Путин переназначил полпреда в Сибирском федеральном округе
14/05/24 15:17
Власть
Мэрия разрешила увеличить объем строительства в зоне КРТ в Новосибирске
14/05/24 14:40
Власть Недвижимость
Популярное
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
«100 рублей с человека за каждые сутки»: подписан закон о новом курортном сборе
1/04/24 11:15
С 31 марта россияне смогут получить «шенген»
28/03/24 16:23
Новости компаний
Банк Уралсиб запустил для бизнеса В2В переводы в Системе быстрых платежей
14/05/24 9:00
Персонал «Россети Новосибирск» круглосуточно контролировал работу электросетей в праздничные дни
13/05/24 16:58
«Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-4 карт с выгодным кешбэком на товары для дома и ремонта
13/05/24 10:39
Спрос на услуги телемедицины в Новосибирске вырос на 42% за год
7/05/24 10:00
Как пенсионеру получать 16,5 % годовых со вклада
6/05/24 12:13
Об открытиях – открыто: лучшие журналистские работы о современных достижениях сибирских ученых в номинации «Наука и образование»
6/05/24 11:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска