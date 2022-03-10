«Окно возможностей» или повод для паники

В рамках IR-сопровождения и обеспечения предоставления актуальной информации инвесторам ООО «Юнисервис Капитал» запустила цикл коротких интервью с эмитентами выпуска ценных бумаг, которых компания сопровождает на публичном финансовом рынке. Директор ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев оценивает ситуацию с точки зрения собственника промышленного предприятия. По его словам, у компании есть зарубежные партнеры — поставщики оборудования и запасных частей.

— На сегодняшний день мы не испытываем проблем с поставками: Турция и Азия работают, как и работали, Европа пока ограничилась увеличением сроков поставки, — комментирует Ионычев. — «НЗРМ» последние 2 года реализовывал программу по обеспечению бесперебойной работы предприятия, в том числе формировал фонд запасных частей. Мы полностью обеспечены комплектующими для оборудования и можем себе позволить не осуществлять закуп весь ближайший год.

— Завод продолжает выполнять планы по расширению услуг в сегменте обработки металла. В феврале 2022 года мы начали переговоры по поставке новых производственных единиц, где поставщиками выступают как зарубежные компании (в частности, из Южной Кореи), так и российские. Все контрагенты подтвердили условия поставки, даже без сокращения сроков, — подчеркивает Ионычев. — Покупатели компании находятся исключительно в России, и тут риски также не наблюдаются. Все, что попало под логистические ограничения, доставляется через приграничные государства.

С сырьем у предприятия нет проблем, так как основными поставщиками выступают российские производители.

Оценивая ситуацию на рынке директор «НЗРМ» отмечает, что Россия избавилась от привязки цен к экспортному паритету, и сейчас действуют рыночные механизмы формирования цены для внутреннего рынка. В такой ситуации внутренний спрос на сырье прогнозировать сложно, поэтому для поддержания баланса цен объемы выплавки стали будут уменьшены.

— Мы стараемся не поддаваться панике и смотрим на ситуацию как на «окно возможностей». Появились запросы на импортозамещение, и мы готовы их выполнять. Для компаний-нерезидентов нужны надежные партнеры и инвесторы внутри России, и это тоже возможность для развития бизнеса, — уверен Дмитрий Ионычев. — Самое плохое, что можно сейчас сделать, — это делать выводы. Нужно время, чтобы все осознать и принять реальность.

ООО «НЗРМ» является одним из крупнейших металлоперерабатывающих заводов в Сибири. Эмитент развивает бизнес в 3 направлениях: изготовление готовой продукции, выполнение заказов по обработке металла на собственном оборудовании от сторонних организаций, а также металлотрейдинг. Наибольшую долю в структуре выручки ООО «НЗРМ» (более 85%) занимает направление по производству продукции. Компания активно наращивает собственную производственную базу, что позволило ей стать полноценным металлоцентром и сократить долю трейдинга до 5-15% от общего объема выручки. За 2020 год выручка составила почти 1,8 млрд рублей, чистая прибыль — 22 млн рублей.

В середине января «НЗРМ» занял на облигационном рынке 160 млн рублей.