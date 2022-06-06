Новосибирская мастерица создает кукол, напоминающих многим их самих

Ирина Верхградская — известная в Новосибирске и за его пределами мастерица. Ее маленькие куклы напоминают многим их самих, в этом и есть секрет успеха.

— Сейчас в моей коллекции более 200 исторических личностей. Есть и Тутанхамон, и Нефертити, и Иван Грозный, и Мартин Лютер, — перечисляет мастерица в беседе с корреспондентом КП-Новосибирск. — В коллекции можно найти также российских и зарубежных знаменитостей: Анну Герман, Муслима Магомаева, Филиппа Киркорова, Сергея Зверева.

За 30 лет Ирина создала около 1700 кукол. Размер фигурок составляет 15-18 сантиметров. На одну работу уходит от двух недель до месяца.

Самая известная серия «Дорогие мои старики», о доброте, сострадании и любви, облетела все паблики страны, ее хотели выкупить несколько музеев. Коллекционер из Израиля тоже предлагал сделку. Но свои работы мастерица не продает.

Кукольное богатство Ирина хранит в коробках. Часть работ она отдала на выставки. Например, ее кукол можно посмотреть в арт-гостиной Дома ученых до 26 июня.