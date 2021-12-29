Авито Работа инвестирует миллион долларов в сервис HR Messenger

Онлайн-платформа Авито Работа инвестировала в сервис автоматизации подбора и адаптации персонала HR Messenger. Закрытие сделки запланировано до конца текущего года.

Это первая российская сделка с инвестицией в 1,2 млн. долларов в чат-боты в сфере HR. Инвестиции пойдут на расширение команды разработки HR Messenger и рост бизнеса. Сервис остаётся операционно независимым, что позволит ему быстро внедрять продуктовые изменения и гибко подстраиваться под запросы клиента.

— Мы выбрали HR Messenger, так как этот сервис один из главных представителей HR-Tech рынка России и СНГ. Благодаря HR Messenger, рекрутинг становится более эффективным: кандидаты получают возможность общаться с работодателем на удобной площадке. С другой стороны, автоматизация рутинных задач позволяет компаниям быстрее закрывать вакансии, — отмечает Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Приобретение HR Messenger усилит экспертизу Авито в технологии чат-ботов, а также повысит качество коммуникаций клиентов платформы с кандидатами. Разнообразные сценарии чат-бота HR Messenger берут на себя времязатратные задачи по поиску и отбору резюме — клиенты Авито смогут быстрее закрывать вакансии, не отвлекаясь на рутину. Кроме того, после отклика подходящего кандидата, чат-бот автоматически связывается с ним на сторонних площадках, например, в мессенджерах. и проводит первичный отбор, тестирование, сбор документов по кандидату, а также назначает собеседование в удобный для рекрутера слот времени. Таким образом, работодатели получат элегантный и бесшовный процесс подбора, охватывающий путь кандидата с первого контакта. Инвестиции в HR-Messenger — это логичное продолжение развития Авито Работы в качестве технологической компании.

HR Messenger работает на рынке России три года, и за это время стал лидером по количеству клиентов и трудоустроенных кандидатов среди HR чат-ботов. Платформа охватывает чат-ботами и голосовыми ботами процесс найма от отклика кандидата до помощи новичку в адаптации на рабочем месте. HR Messenger снижает объем рутинной работы рекрутера в 5 раз — рекрутер общается с кандидатами только на финальном этапе отбора.