«Купинское мороженое» планирует увеличить производительность труда на треть

Фабрика «Купинское мороженое» серьезно увеличила эффективность работы за счет участия в национальном проекте «Производительность труда». Загрузка линии, которая была выбрана в качестве пилотного потока для реализации нацпроекта на предприятии, составляла лишь 380 тонн продукции в год при мощности в 1,4 тысячи тонн, уточнила пресс-служба АО «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР).

— Войти в нацпроект «Производительности труда» мы решили еще в прошлом году, —говорит генеральный директор ООО «Купинское мороженое» Алексей Руденских. — После проведения отбора, в апреле текущего года, мы приступили к подготовительной работе, а с 1 июня официально вошли в проект. Спустя полгода, мы подвели итоги работы с экспертами на пилотном потоке и перешли к автономному управлению в рамках проекта, который рассчитан на три года. И так получилось, что в нацпроект компания вошла в самый разгар сезона, а в бизнесе мороженого «летний сезон год кормит». Параллельно компания вошла в проект по обязательной маркировке, то есть на коллектив предприятия легла колоссальная нагрузка.

За полгода реализации проекта предприятию удалось снизить время протекания процесса с 36,7 до 30,8 часов. На 16 % снизился объем незавершенного производства, с 8,7 до 7,7 % упала доля брака на потоке. Кроме того, на 14%, со 149 до 173 килограммов, выросла выработка на человека в смену.

Проект рассчитан на три года, в течение которых руководство фабрики планирует повысить производительность труда на 30%.

ООО «Купинское мороженое» — один из крупнейших производителей Сибири в своем сегменте. Предприятие специализируется на производстве натурального мороженого и выпускает около 120 видов продукции. Ее компания поставляет более чем в 30 регионов России, а также за рубеж — в Беларусь, Казахстан и Китай.

Основная задача национального проекта «Производительность труда» — обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. Участниками нацпроекта стали уже 50 новосибирских компаний. Набор предприятий продолжается. К 2024 году в проект должно войти 190 новосибирских компаний.