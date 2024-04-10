Авито сообщил о запуске быстрого поиска помощи пострадавшим от паводка в Оренбургской области

По предварительным данным, до 15 мая посетители сайта и приложения Авито могут воспользоваться быстрым поиском помощи пострадавшим в Оренбургской области, сообщила пресс-служба сервиса. Через главные страницы теперь открывается доступ ко всем соответствующим объявлениям, достаточно просто кликнуть на баннер в виде хештега #яПомогаю.
В настоящее время на Авито опубликовано практически 2000 объявлений с предложениями безвозмездной помощи региону.
Всем, кто желает оказать помощь пострадавшим от стихии, Авито предлагает добавлять в объявления хештег #яПомогаю. Таким образом они автоматически попадут в раздел помощи на главной странице Авито.
Поддержка сегодня необходима в расселении пострадавших, передержке животных, питьевой воде, вещах первой необходимости.
— Людям, разместившим объявления с отметкой #яПомогаю о безвозмездной помощи, Авито компенсирует затраты на размещение и продвижение объявлений после того, как помощь будет оказана. Также наша команда сейчас оперативно решает, как помочь гуманитарным организациям получать на месте безвозмездную помощь от всех желающих с бесплатной доставкой, — прокомментировали в компании.
Отмечается, что те пользователи Авито, которые оказались в зоне паводка, тоже могут получить компенсацию за размещение своих объявлений. Для этого необходимо написать сообщение на электронный адрес Vmeste@avito.ru.
Каждый запрос будет рассматриваться индивидуально, заявили в пресс-службе сервиса.
Фото: freepik.com / Автор: ninjason1
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