Импортозамещение в горнолыжной индустрии станет стимулом развития внутреннего туризма

Горнолыжный туризм является одним из наиболее динамично растущих направлений отдыха. Конкуренция на внутрироссийском рынке усиливается и диктует серьезные требования к качеству и разнообразию горнолыжной инфраструктуры, поэтому импортозамещение в туриндустрии имеет принципиально важное значение.
Перспективы импортозамещения товаров и оборудования для оснащения российских горнолыжных комплексов обсудили участники I Всероссийского горнолыжного форума объектов индустрии гостеприимства «Сила гор. Шерегеш».
По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, поручение главы государства Владимира Путина — обеспечить российским оборудованием туристическую отрасль будет решаться совместно с Минпромторгом, регионами и курортами.
Инициативу по внедрению российских разработок в области горнолыжной индустрии поддержал член рабочей группы по развитию горнолыжной индустрии при Министерстве экономического развития РФ, председатель совета директоров Всесезонного курорта «Манжерок» Иван Морозов.
— Основные производители оборудования для горнолыжных комплексов -европейские компании. Сегодня необходимо развивать отечественное производство взамен ушедшим европейским брендам, которые в будущем будут успешно конкурировать с технологически устаревшим китайским оборудованием, — отметил он.
Иван Морозов добавил, что на территории курорта «Манжерок» действует Центр компетенции, где ведется постоянный мониторинг и анализ рынка горнолыжного оборудования.
Согласно статистике, внутренний турпоток в России в прошлом году превысил допандемийный уровень и достиг 78 млн турпоездок, что на 21% больше, чем в 2022 году.
Ранее редакция сообщала, что три туристических проекта Новосибирской области получат льготные кредиты.
Фото предоставлено пресс-службой ВК «Манжерок»
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