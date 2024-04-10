Импортозамещение в горнолыжной индустрии станет стимулом развития внутреннего туризма

Горнолыжный туризм является одним из наиболее динамично растущих направлений отдыха. Конкуренция на внутрироссийском рынке усиливается и диктует серьезные требования к качеству и разнообразию горнолыжной инфраструктуры, поэтому импортозамещение в туриндустрии имеет принципиально важное значение.

Перспективы импортозамещения товаров и оборудования для оснащения российских горнолыжных комплексов обсудили участники I Всероссийского горнолыжного форума объектов индустрии гостеприимства «Сила гор. Шерегеш».

По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, поручение главы государства Владимира Путина — обеспечить российским оборудованием туристическую отрасль будет решаться совместно с Минпромторгом, регионами и курортами.

Инициативу по внедрению российских разработок в области горнолыжной индустрии поддержал член рабочей группы по развитию горнолыжной индустрии при Министерстве экономического развития РФ, председатель совета директоров Всесезонного курорта «Манжерок» Иван Морозов.

— Основные производители оборудования для горнолыжных комплексов -европейские компании. Сегодня необходимо развивать отечественное производство взамен ушедшим европейским брендам, которые в будущем будут успешно конкурировать с технологически устаревшим китайским оборудованием, — отметил он.

Иван Морозов добавил, что на территории курорта «Манжерок» действует Центр компетенции, где ведется постоянный мониторинг и анализ рынка горнолыжного оборудования.

Согласно статистике, внутренний турпоток в России в прошлом году превысил допандемийный уровень и достиг 78 млн турпоездок, что на 21% больше, чем в 2022 году.

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