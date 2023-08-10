«Авито» создал специальный раздел под премиальные бренды

«Авито» выделил в отдельный раздел «Авито Премиум» объявления о продаже одежды, обуви и аксессуаров премиальных брендов, прошедших проверку на подлинность. Проверку по фото проводит партнер «Авито» — компания Legit Grails. За 6 лет существования компании точность экспертизы достигла 99%, отмечают в Legit Grails. На данный момент проанализированы около 60 тысяч объявлений в категориях мужской и женской обуви, одежды, сумок и аксессуаров, маркировку «Оригинал» получили вещи в более чем 26 тысячах активных объявлений. По данным платформы, такие товары получают на 25% больше просмотров и откликов, чем аналогичные, но без бейджа. Сейчас проверка доступна для почти 200 брендов, и этот список регулярно пополняется.

— Ежедневно на «Авито Премиум» поступают до 600 тысяч запросов с названиями люксовых брендов, — поясняет Алексей Козловский, руководитель макрокатегории Lifestyle. — Наличие б/у товаров позволяет найти предложения по ценам ниже рынка, а проверка на оригинальность помогает быть уверенным в качестве товара.

В планах компании — совершенствовать раздел с премиальными товарами и добавлять новые бренды.

Судя по комментариям в соцсетях, на ресейл-проекте «Авито» сейчас сидят многие байеры и стилисты, которые занимаются формированием образа обеспеченных клиентов и подбирают для них вещи люксовых брендов. Классифайды также популярны у тех, кто сам не может выехать за границу, но не хочет отказываться от брендовых вещей.

— При покупке любой вещи премиум-бренда через интернет, через параллельный импорт самый большой риск — попасть на контрафакт, — пояснила редакции Ольга, одна из новосибирских байеров. — Ранее я предпочитала собирать заказы клиентов и сама выезжать в Италию, Францию и т.д. для формирования образа. Сейчас это тоже возможно, но стоимость образа кратно повышается. Оптимальный вариант — онлайн-подбор. Сейчас у меня уже сформирован определенный пул партнеров на маркетплейсах, через которых я покупаю настоящие люксовые вещи. Радует, что список брендов растет — это увеличивает выбор. Количество запросов от клиентов на формирование образа тоже увеличивается.

По данным CORE.XP, в 2022 году российский рынок покинули примерно 26 одежных брендов, около 16 приостановили деятельность. При этом после реструктуризации в Россию вернулись примерно 36 брендов, в их число входят ритейлеры из разных сегментов: детские товары, товары для дома, а также одежда и обувь, отмечали «Известия».