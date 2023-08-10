VIP-club пригласил на встречу экспертов строительной отрасли

Открывая августовскую встречу, президент Объединения VIP-club Алексей Потапов представил новых участников Клуба.

Одним из новичков стал основатель завода «Динал» Андрей Попов. Он рассказал, как в конце 90-х годов привез в Новосибирск первый раздвижной алюминиевый балкон:

— В 1998 году, когда я принял решение, что буду заниматься остеклением, я не видел преград для своей мечты. На покупку первого оборудования и сырья мне заняли деньги малознакомые люди, которые поверили в успех этой затеи. В цехе тогда мы собирали 10 конструкций в месяц и считали это большим успехом. Сейчас производительность компании — более 300 изделий в сутки. Моя команда — это люди с большой компетенцией и желанием создавать интересные решения, чтобы клиенты кайфовали от окон, которые мы производим.

За 25 лет работы компания вывела на рынок более 50 инновационных оконных продуктов: окно для защиты от солнца, окно с защитой от взлома, окно для безопасности детей и т.д. В 2017 году за развитие оконного рынка «Динал» получил две награды на федеральном уровне: «Лидер безопасности» и «Лучшая торговая концепция». На сегодняшний день компания производит каждое пятое окно в Новосибирске.

Известный новосибирский ученый и практик Владимир Середович, кандидат технических наук, профессор, заслуженный работник геодезии и картографии, генеральный директор компании ООО «Геоскан», поблагодарил участников сообщества VIP-club за предложение присоединиться к профессионалам и экспертам в различных отраслях. На счету у Владимира Середовича — более 300 научных работ, интересные инновационные разработки, которые он внедряет на практике в своей компании, где работают его ученики.

— Владимир Адольфович создал мощную инновационную технологию лазерного сканирования, с помощью которой можно определить качество работ, выполненных строителями, выявить недостатки, что могут повлиять на эксплуатацию объектов, — сообщил Алексей Потапов.

Владимир Середович рассказал, что цифровые технологии в строительстве позволяют переводить в цифровой вид любые документы, аналитические и графические данные, формировать единую базу для мониторинга и моделирования с использованием BIM-технологий.

Лазерное сканирование позволяет контролировать толщину дорожной одежды, размер пролетов, плотность арматуры, качество строительства объектов до максимальной точности на уровне объемов. То есть шанс, что покупателя объекта обманут, продадут ему объект меньшей площади, с кривыми стенами и полом, сводится к нулю. Данные, полученные с помощью прибора, нельзя поправить или переписать, — комментирует Владимир Середович. — С помощью этой технологии также можно получать полные данные по качеству строительства дорог.

По его словам, пока этими технологиями больше интересуются частные заказчики, чем государственные. Госзаказчик больше заинтересован не в эффективности проекта, а в том, чтобы в подписанных документах фигурировали все необходимые данные.

— Все привыкли к тому, что объемы работы при госзакупках выполняются с ошибкой в 8-10% — и эта ошибка узаконена. Между тем современные технологии позволяют снизить процент ошибки до 1-2%. Это касается добычи полезных ископаемых, песка, земляных масс и т.д., которые используются в строительстве. Это позволит государству экономить большие средства и пресекать случаи воровства при выполнении госзаказов, — подчеркивает ученый.

Начальник департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска Александр Горнштейн сообщил, что на каждом Совете по цифровой трансформации в мэрии будет напоминать коллегам о том, что эту технологию можно использовать для контроля толщины уложенного асфальта при ремонте городских улиц и тротуаров. Тема качества работ, выполненных подрядчиками при дорожных ремонтах, в Новосибирске крайне актуальна.

Брокер, учредитель компании Nazarov&Partners, эксперт по недвижимости Александр Назаров рассказал о ситуации на строительном рынке Новосибирска в сегментах коммерческой и жилой элитной недвижимости, продемонстрировав на слайдах, как менялся интерес инвесторов в последние годы.

— В начале 2023 года все были настроены пессимистично, так как рынок был очень жесткий. Многие инвесторы делали «зверские» предложения по ценам, и предполагалось, что такая ситуация сохранится в течение всего года, — комментирует эксперт. — Тем не менее были и неплохие сделки. Если сравнивать Новосибирск с другими городами России, то можно сказать, что у нас все так условно плохо, что даже, в принципе, хорошо.

Акценты смещаются к новым проектам и объектам. Причина проста — метрополитен не развивается, ощущается дефицит недвижимости по линии метро. Недвижимость стареет быстрыми темпами, все меньше соответствует современным требованиям. Сегодня концепция проекта с качественными характеристиками — самый важный критерий его успешности. Несмотря на то, что инвесторов стало меньше, увеличилось число покупателей для организации собственного бизнеса — сказывается ставка на развитие экономики внутри страны. Если коротко резюмировать, то сегодня бум апартаментов, дефицит качественных офисных помещений и складов (особенно больших площадей), увеличение количества проектов бизнес- и премиум-класса. По данным Александра Назарова, сегодня в Новосибирске можно купить квартиру по цене до 300 тысяч и даже 560 тысяч рублей за квадратный метр.

Эксперт также отметил, что на рынке жилья покупатели все большие внимания уделяют проектам, повышающим качество жизни.

Свидетельством тому стал старт в Новосибирске ряда новых проектов премиум-класса, одним из которых являются резиденции «Бестужевский Бульвар». Как пояснила генеральный директор компании ООО «Специализированный застройщик «Строй-Интеграл» Тамара Зайцева, недвижимость в премиальном комплексе «Бестужевский Бульвар» сегодня пользуется спросом, в том числе из-за того, что может дать потенциально высокую доходность к этапу сдачи домов. Срок сдачи первой очереди намечен на первый квартал 2025 года. Важно понимать, что на начальном этапе строительства цена всегда наиболее привлекательна.

— Для инвесторов и покупателей составляет ценность не только уникальная локация клубных резиденций — территория Заельцовского бора, но и близость к инфраструктуре центральной части города, отдельный въезд с Дачного шоссе, высокие темпы строительства и надежность застройщика.

Именно поэтому дорогая, концептуально привлекательная недвижимость всегда в цене, премиальный сектор отличается стабильностью спроса даже в период кризиса, и со временем растет его стоимость, – заметила Тамара Зайцева.

Общественное объединение VIP—club благодарит партнеров мероприятия: бизнес-портал Infopro54, резиденции «Бестужевский Бульвар», компанию Nazarov&Partners, «Кондитерскую семьи Воробец», чайный клуб «ЧаЖЕНЬ», «Стоматологические клиники Зубаревой», компанию «Кофе радости», клинику Clean Clinic, компанию «Кедрпром», ресторан «Балкан-гриль».