Всем не хватит: стало известно, сколько бесплатных билетов выдадут на матч-открытие «Сибирь-Арены»

Этого дня болельщики ждали с нетерпением. Они уже заранее начали штурмовать сайт «Сибирь-Арены», чтобы успеть получить заветный купон. Мошенники тем временем тоже не спали, они создавали страницы-близнецы по продаже дешевых билетов.

Стало известно, что билетов на матч-открытие на 13 августа может хватить не всем желающим. На сайте раздадут только треть мест в ледовом дворце – это чуть более 3000 билетов.

— Треть билетов будет распространена через сайт sibir-arena.ru, еще треть билетов разыграют в социальных сетях и на спортивных локациях во время празднования Дня физкультурника 13 августа, а также часть отдадут спортивной общественности, — рассказала Atas.info пресс-секретарь «Сибирь-Арены» Анастасия Степченко.

Также специалисты постарались сделать все возможное, чтобы во время работы сайт не рухнул от наплыва желающих. Ожидается, что на бесплатные места будет большой ажиотаж среди болельщиков.

Напомним, 13 августа состоится торжественное открытие нового ЛДС на левом берегу Новосибирска. На площадке пройдет выставочный матч по хоккею между юношескими сборными России и Беларуси.