Участница военно-спортивного центра заступилась за инструктора в Новосибирске

Одна из участниц детского военно-спортивного центра «Альфа» рассказала, что никого в центре не избивают.

— Сама являюсь бойцом патриотического центра и могу подтвердить, что никто никого не избивал, — подчеркнула Дарья в посте паблика «АСТ-54».

По ее словам, каждый боец может подтвердить, что мальчик ударился об бревно. Также она отмечает, что уходил юный участник центра без синяков под глазами. Они появились позднее.

— Всякое бывает: и синяки, и ссадины, упасть, удариться – запросто, — подчеркнула она.

Также она заступилась за инструктора. Девушка назвала его человеком с опытом, которого все ценят и уважают.

— Все мамы в восторге от нашего центра. Ну а с автором всё понятно… Не справлялась с воспитанием, сама знала, куда отправляет, и отправила, куда надо. Была в восторге, сказала сыну, что он будет заниматься в центре до самой армии. Вот сын и придумал, что сказать, — рассказала Дарья.

Ранее редакция сообщала о том, что избиение 10-летнего ребенка в военно-спортивном центре проверят в Новосибирске.