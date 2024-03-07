Участница военно-спортивного центра заступилась за инструктора в Новосибирске

Одна из участниц детского военно-спортивного центра «Альфа» рассказала, что никого в центре не избивают.
— Сама являюсь бойцом патриотического центра и могу подтвердить, что никто никого не избивал, — подчеркнула Дарья в посте паблика «АСТ-54».
По ее словам, каждый боец может подтвердить, что мальчик ударился об бревно. Также она отмечает, что уходил юный участник центра без синяков под глазами. Они появились позднее.
— Всякое бывает: и синяки, и ссадины, упасть, удариться – запросто, — подчеркнула она.
Также она заступилась за инструктора. Девушка назвала его человеком с опытом, которого все ценят и уважают.
— Все мамы в восторге от нашего центра. Ну а с автором всё понятно… Не справлялась с воспитанием, сама знала, куда отправляет, и отправила, куда надо. Была в восторге, сказала сыну, что он будет заниматься в центре до самой армии. Вот сын и придумал, что сказать, — рассказала Дарья.
Ранее редакция сообщала о том, что избиение 10-летнего ребенка в военно-спортивном центре проверят в Новосибирске.
Фото со страницы АСТ-54 в Вконтакте
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru