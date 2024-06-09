Автобус протащил за ногу, застрявшую в дверях девочку в Новосибирске

Маршрутный автобус «Нефаз» едва не угробил 13-летнюю девочку в Новосибирске. ЧП произошло на территории Ленинского района. При высадке на остановке девочка не успела до конца покинуть транспортное средство. Ее ногу придавила закрывающаяся дверь.
― Водитель не заметил этого и начал движение, ― сообщили в ГАИ Новосибирской области.
В салоне автобуса в этот момент находилось 15 человек. Они заметили, что подростка как тряпичную куклу мотает по асфальту и начали кричать шоферу, чтобы он остановился.
После того, как автобус прекратил движение девочку освободили из зажатых дверей и вызвали ей бригаду скорой помощи.
Пострадавшую доставили в ближайшую больницу. Характер травм уточняется. На месте работают автоинспекторы и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Источник фото: ГАИ по Новосибирской области.
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