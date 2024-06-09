Лексус устроил массовое ДТП с погибшими на трассе под Новосибирском

Массовая авария произошла днем 9 июня на трассе «Новосибирск — Кочки – Павлодар». В направлении поселка Ордынское очевидцы наблюдали страшную картину: разбитые автомобили и лежащую на асфальте мертвую женщину.

― Около 12:30 мужчина, управляя автомобилем Лексус LX570, двигался по автодороге К-17Р и на 48 км трассы выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Хонда «Фит», после чего Лексус столкнулся со встречнымий Киа и Мерседесом. Затем совершил съезд в левый кювет и опрокинулся, ― сообщает Гаи по Новосибирской области.

В результате аварии смертельные травмы получила женщина-водитель автомобиля Киа. Погибшей было 62 года.

Водитель внедорожника с места ДТП госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В Мерседесе пострадал 29-летний мужчина, он получил ушиб грудной клетки. Единственным человеком, которому сильно повезло в этой аварии стала 44-летняя сибирячка, которая была за рулем Хонды. Женщина сильно испугалась, но медицинская помощь ей не потребовалась.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.