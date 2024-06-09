«Это беспредел и нелегальщина»: мигранты с детьми захватили аварийные бараки в Новосибирске

Очередной скандал с проживанием мигрантов разразился на 5-м переулке Римского-Корсакова. В два почерневших аварийных барака самовольно заселились иностранные специалисты. Буквально месяц назад из этих домов съехали последние русские семьи. Помещения готовят к сносу. Но пока чиновники решают бюрократические задачи ушлые гости столицы Сибири уже осваиваются на освобожденной территории. Местные жители в шоке от такой наглости.

― Сегодня утром мужчины в оранжевой униформе потянулись на работу, а дамы в платках расхаживают по улицам. По-русски говорят плохо, —рассказала читательница VN.ru Юлия Н.

Есть предположение, что строительная фирма, которая должна выполнять работы по сносу старых домов, решила таким образом жилищный вопрос для своих работяг. Сами приезжие ничего конкретного пояснить не могут, прикидываются, что не понимают по-русски и сразу убегают подальше от любопытных новосибирцев.

По другой версии, мигранты захватили эти дома самовольно, потому что им просто негде остановиться. Здесь еще не отключили электричество, поэтому, хоть минимальные, но условия для жизни есть.

Жители близлежащих многоэтажек даже выразили беспокойство за безопасность новых соседей.

― Это все-таки аварийное жилье. Если что-то случится, то мало не покажется. Крыша рухнет и там получится братская могила из десятков человек. А ведь там еще дети. Мы подозреваем, что все эти поселенцы тут незаконно находятся. Хорошо, если просто рабочие, а может оказаться, что террористы какие-нибудь. Это беспредел и нелегальщина, ― пожаловалась Infopro54 Мария Ивановна, пенсионерка из соседнего дома.

В компании «Россети Новосибирск» пояснили, что по данному адресу приезжали специалисты и сотрудники полиции. Выяснилось, что никаких прав на проживание в аварийных домах у мигрантов нет, им было предложено выселиться. Электричество будет отключено только после того, как самовольные захватчики покинут квартиры.

Ситуация достаточно неоднозначная. Что-то подсказывает нам, что мигранты не станут спешить с переездом оттуда, где есть крыша над головой и возможность приготовить себе пищу.

Ранее редакция рассказывала, как возмущенные жители Октябрьского района добились от хозяина хостела выселения более 200 мигрантов из своего микрорайона.