Автобус с 45 пассажирами улетел в кювет с трассы в Новосибирской области

В ночь на 11 января пассажирский автобус следовавший из Казахстана в Новосибирск в условиях непогоды и ограниченной видимости на 71 км трассы «Новосибирск – Карасук» съехал в кювет.
В салоне находилось 45 пассажиров, пятеро из которых дети. О происшествии сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.
— Наши полицейские оказали экстренную помощь, пересадили пассажиров в подменный автобус, организовали его сопровождение на автовокзал ближайшего поселка Ордынское, — сообщили в Госавтоинспекции региона.
Как уточнили в ведомстве, никто из пассажиров не пострадал, а застрявший автобусу вытащили из кювета тягачом.
Ранее редакция сообщала о том, что автобус с 36 пассажирами сломался в мороз на трассе в Новосибирской области.
Фото и видео Госавтоинспекция по Новосибирской области.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru