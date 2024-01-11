Автобус с 45 пассажирами улетел в кювет с трассы в Новосибирской области

В ночь на 11 января пассажирский автобус следовавший из Казахстана в Новосибирск в условиях непогоды и ограниченной видимости на 71 км трассы «Новосибирск – Карасук» съехал в кювет.

В салоне находилось 45 пассажиров, пятеро из которых дети. О происшествии сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

— Наши полицейские оказали экстренную помощь, пересадили пассажиров в подменный автобус, организовали его сопровождение на автовокзал ближайшего поселка Ордынское, — сообщили в Госавтоинспекции региона.

Как уточнили в ведомстве, никто из пассажиров не пострадал, а застрявший автобусу вытащили из кювета тягачом.

Ранее редакция сообщала о том, что автобус с 36 пассажирами сломался в мороз на трассе в Новосибирской области.