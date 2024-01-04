Автобус с 36 пассажирами сломался в мороз на трассе в Новосибирской области

На автодороге «Новосибирск – Карасук» заглох автобус, следовавший из областного центра в Республику Казахстан. В салоне автобуса было 36 пассажиров, шестеро из них дети.

Инцидент произошел утром 4 января, когда столбик термометра опустился до -27 градусов.

— В 9 часов утра в отделение ГИБДД МВД «Карасукский» поступила информация о происшествии. На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД, — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Полицейские пересадили пассажиров из сломанного автобуса в автомобили и доставили в Карасук, где их накормили и напоили горячим чаем. Автобус же доставили в теплый гаражный бокс и починили.

На отремонтированном автобусе пассажиры продолжили свой путь в город Павлодар.

Ранее редакция сообщала о том, что автобус с 18 пассажирами, следовавший из Казахстана в Новокузнецк, сломался на трассе под Новосибирском.