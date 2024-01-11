Самолет, севший в поле под Новосибирском, разберут на части

Самолет, севший в пшеничном поле под Новосибирском, разберут на части и утилизируют. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT со ссылкой на свой источник.

— После долгого анализа ситуации и ряда проведенных экспертиз было принято решение прекратить попытки спасти воздушное судно, — говорится в сообщении.

Самолет разберут на части, достанут все ценное и вывезут с поля.

По первоначальной задумке самолет хотели целиком вывезти с поля.

Напомним, что посадка Аэробуса компании «Уральские авиалиний» произошла в сентябре 2023 года. На борту воздушного судна находились 167 пассажиров. Никто серьезно не пострадал.

Сейчас возбуждено уголовное дело.

Ранее редакция сообщала о том, что авиакомпания на год арендовала поле под Новосибирском, где аварийно сел Аэробус.