Пострадавшие от непогоды снежные скульптуры восстановят в Новосибирске

В Новосибирском парке «Арена» восстановят снежные скульптуры, которые повредили оттепель и шквалистый ветер. Ранее новосибирцы предполагали, что над разрушением инсталляций поработали вандалы. Однако по оценке специалистов, причиной стали именно погодные условия.
Об этом сообщила руководитель городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян.
— То плюс, то минус, то снег, а ветер был такой силы, что в парке повредило турникеты. И вот, мы видим результат. Больше всего пострадали скульптуры с мелкими деталями. Как только позволят погодные условия, новосибирские скульпторы выйдут и всё поправят. Фигуры будут приведены, может быть, не в идеальное, но в приемлемое состояние, чтобы горожане смогли ими полюбоваться, — пояснила Ирина Саркисян.
Реставрация белых композиций начнется уже сегодня, 11 января.
Напомним, ежегодный конкурс на лучшую снежную скульптуру впервые прошел в новом парке «Арена». В фестивале приняли участие 11 команд мастеров из разных городов России и даже с острова Куба.
Ранее редакция сообщала о том, что дети обобрали ледяного кота в Новосибирске.
Фото Дмитрия Тростникова
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