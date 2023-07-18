ВТБ профинансировал более 13 млн квадратных метров жилья за первое полугодие 2023 года

Объем раскрытых за этот период счетов составляет 184 млрд рублей, их общее количество – 29 122.

Всего на данный момент в портфеле ВТБ 525 сделок с использованием эскроу-счетов общим объемом 1,8 трлн рублей. В целом с момента введения механизма эскроу банк заключил более 800 сделок с застройщиками общим объемом более 2 трлн рублей.

Основная доля в портфеле проектов ВТБ приходится на массовое жилье комфорт-класса, также банк финансирует ряд знаковых проектов бизнес- и элит-класса.

По итогам первого полугодия 2023 г. общая площадь финансируемых ВТБ жилищных проектов составляет 13,035 млн квадратных метров, из которых 22% приходится на Москву и Московскую область, остальные – на другие регионы России. С начала года в ВТБ было открыто 39 842 новых эскроу-счета.

По данным РНКБ (входит в группу ВТБ), в Республике Крым и г. Севастополь с использованием проектного финансирования и эскроу-счетов успешно построено и введено в эксплуатацию 482,4 тысячи квадратных метров многоквартирных домов. Банк является лидером отрасли в Республике Крым и г. Севастополь с рыночной долей около 77%. С момента введения механизма эскроу в июле 2019 г. банк профинансировал 83 строительных проекта на 106,8 млрд рублей, жилая площадь объектов составляет более 2 млн квадратных метров. Ожидается, что до конца 2023 г. при участии РНКБ будет введено еще 105 тысяч квадратных метров жилья в регионе.

ВТБ фиксирует высокую востребованность использования механизма эскроу-счетов как со стороны крупных девелоперов, так и со стороны населения. С момента введения механизма в 2019 г. объем средств на таких счетах стабильно увеличивается. Преимущества механизма эскроу-счетов – гарантия сохранности средств для покупателей и надежный источник финансирования для застройщиков – стали одним из факторов активного развития первичного рынка недвижимости. Это, в свою очередь, стимулирует строительную и значительное количество смежных отраслей, создает большое количество рабочих мест и обеспечивает население комфортной жилой средой.