Автобус столкнулся с грузовиком на трассе под Новосибирском

На трассе в Новосибирской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля.

Авария произошла на автодороге Р-256 между Искитимом и Линево утром 5 июня.

Как сообщает Телеграм-канал «АСТ-54 Black», на месте работают сотрудники полиции.

Были ли в момент аварии в автобусе пассажиры — пока неизвестно.

В отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирской области пояснили, что уточняют информацию и обещали предоставят подробности позже.

Ранее редакция сообщала о том, что на трассе в Новосибирской области в лобовом столкновении пассажирского автобуса и автомобиля Chevrolet Niva пострадали люди.