Автобус столкнулся с грузовиком на трассе под Новосибирском

На трассе в Новосибирской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля.
Авария произошла на автодороге Р-256 между Искитимом и Линево утром 5 июня.
Как сообщает Телеграм-канал «АСТ-54 Black», на месте работают сотрудники полиции.
Были ли в момент аварии в автобусе пассажиры — пока неизвестно.
В отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирской области пояснили, что уточняют информацию и обещали предоставят подробности позже.
Ранее редакция сообщала о том, что на трассе в Новосибирской области в лобовом столкновении пассажирского автобуса и автомобиля Chevrolet Niva пострадали люди.
Источник фото: скриншот видео из Телеграм-канала «АСТ-54 Black»
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