СК завершил уголовное дело по покушению на убийство бизнесмена в Новосибирске

Новосибирские следователи поставили точку в громком деле о расстреле бизнесмена на улице Ипподромской.

Напомним, резонансное преступление произошло в ночь с 14 на 15 августа 2023 года. Киллер и его сообщник подкараулили жертву во дворе многоэтажки. Стрелок выпустил в 40-летнего коммерсанта Владимира Ф. не менее 7 пуль. Раненый мужчина упал на землю, а преступник запрыгнул в автомобиль и вместе с водителем скрылся с места происшествия. Они избавились от одежды и оружия.

Всю эту страшную картину наблюдали посетители и работники кофейни. Они вовремя кинулись на помощь бизнесмену, вызвали скорую помощь. Благодаря их неравнодушию и смелости, Владимир выжил.

Подозреваемых по горячим следам вычислить и задержать не удалось.

― По данным следствия, организатор преступления ввиду давних личных неприязненных отношений с 40-летним знакомым, вызванных разногласиями в предпринимательской деятельности, разработал преступный план, направленный на совершение убийства последнего, для организации которого привлёк 33-летнего знакомого за денежное вознаграждение в размере не менее 10 миллионов рублей. В целях облегчения совершения преступления 33-летним обвиняемым был привлечен к совершению убийства по найму 37-летний мужчина. В процессе приготовления к убийству и в целях последующей конспирации, обвиняемые неправомерно завладели государственным регистрационными знаками чужого автомобиля, прикрепив их на свой автомобиль, также приискали пистолет и боеприпасы к нему, ― рассказывают в СК по Новосибирской области.

Криминалисты изучили все возможное видео с камер наблюдения в этом районе. Удалось установить владельца автомобиля, на котором передвигались преступники, а затем и самих фигурантов.

― Уголовное дело в отношении организатора преступления было выделено в отдельное производство. В связи с тем, что мужчина от органов следствия скрылся он был объявлен в федеральный розыск, ― добавили в СК.

В настоящее время уголовное дело по киллеру и его водителю направлено в суд для рассмотрения по существу.

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