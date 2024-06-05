Прокуратура добилась расторжения контракта в Новосибирской области

Прокуратура Краснозерского района при проверке размещенной в ЕИС «Закупки» информации выявила нарушения. Установлено, что администрация Краснозерского района и МКУ «Центр закупок Краснозерского района» допустили к участию в закупках ООО «БурСиб-Н» и заключили с обществом контракт на сумму свыше 640 тыс.руб.

Однако, компания в 2022 году была привлечена к ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

— Установлено, что на основании постановления суда ООО «БурСиб-Н» привлечено 25.11.2022 к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), что препятствует обществу в течение двух лет в определенных законом случаях участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура направила в Арбитражный суд иск о признании заключенного контракта недействительным. Руководителям администрации района и муниципального учреждения внесены представления, по результатам рассмотрения которых два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, к административной ответственности привлечены два члена комиссии по осуществлению закупок. Они признаны виновными в нарушении порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

— Муниципальный контракт расторгнут в добровольном порядке, — добавили в ведомстве.

Напомним, вечером 31 мая второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении главы Краснозерского района Новосибирской области Оксаны Семеновой. По информации СК, она подозревается в превышении полномочий. 1 июня решением Центрального суда Новосибирска она отправлена под домашний арест до 29 июля.

Ранее редакция сообщала, что суд оставил под стражей замглаву Краснообска, обвиняемого во взятке в Новосибирске.