Автобусные маршруты в Киргизию и Таджикистан из Новосибирска приостановлены

Все международные автобусные рейсы из Новосибирска были отменены в середине марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Спустя два с небольшим года их стали постепенно восстанавливать. И сейчас, по словам председателя совета директоров и учредителя ООО «Автовокзал-Главный» (оператор новосибирского автовокзала), депутата горсовета Новосибирска Андрея Гудовского, практически все допандемийные маршруты восстановлены.

— Регулярные рейсы совершаются в Казахстан и Узбекистан. Временно отменены маршруты в Таджикистан, но и они будут запущены в ближайшее время. На данный момент перевозчик продляет разрешение на совершение этого международного маршрута. Помимо этого, временно приостановлена продажа билетов на рейсы из Новосибирска в Бишкек. Перевозчик отказался работать на этом маршруте, — сообщили Infopro54 в справочной службе автовокзала.

Интересно, что 13 января новостной портал «Азия-плюс» сообщил о возобновлении автобусных маршрутов между Новосибирском и Худжандом, вторым по численности населения городом Таджикистана. Указано, что автобусы будут отправляться один раз в два дня, а время в пути составит более 50 часов. Первый рейс намечен на 14 января. По маршруту работают таджикистанская компания «Сорбон» и «Новосибирскгортранс». При этом в реестре Министерства транспорта России рейса Худжант-Новосибирск по-прежнему нет.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планировали изменить логистику международных перевозок.