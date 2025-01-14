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Автобусные маршруты в Киргизию и Таджикистан из Новосибирска приостановлены

  • 14/01/2025, 17:00

Автобусные маршруты в Киргизию и Таджикистан из Новосибирска приостановлены
Представители автовокзала не знают, когда возобновится продажа билетов на маршруты

Все международные автобусные рейсы из Новосибирска были отменены в середине марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Спустя два с небольшим года их стали постепенно восстанавливать. И сейчас, по словам председателя совета директоров и учредителя ООО «Автовокзал-Главный» (оператор новосибирского автовокзала), депутата горсовета Новосибирска Андрея Гудовского,  практически все допандемийные маршруты восстановлены.

— Регулярные рейсы совершаются в Казахстан и Узбекистан. Временно отменены маршруты в Таджикистан, но и они будут запущены в ближайшее время. На данный момент перевозчик продляет разрешение на совершение этого международного маршрута. Помимо этого, временно приостановлена продажа билетов на рейсы из Новосибирска в Бишкек. Перевозчик отказался работать на этом маршруте, — сообщили Infopro54 в справочной службе автовокзала.

Интересно, что 13 января новостной портал «Азия-плюс» сообщил о возобновлении автобусных маршрутов между Новосибирском и Худжандом, вторым по численности населения городом Таджикистана. Указано, что автобусы будут отправляться один раз в два дня, а время в пути составит более 50 часов. Первый рейс намечен на 14 января. По маршруту работают таджикистанская компания «Сорбон» и «Новосибирскгортранс». При этом в реестре Министерства транспорта России рейса Худжант-Новосибирск по-прежнему нет.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планировали изменить логистику международных перевозок

Фото 2 ГИС\\ автор: Дмитрий Шакиров.

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Рубрики : Общество Бизнес ВЭД

Регионы: Новосибирск

Теги : СоцПост Международные перевозки


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