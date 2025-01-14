На Бердском шоссе в Новосибирске образовалась гигантская пробка

На Бердском шоссе образовалась большая пробка. Затор растянулся от Сеятеля до посёлка Кирова. Согласно данным онлайн-карты, в районе Академа и трассы произошло две аварии.

Движение по мосту в сторону Бердска также сильно затруднено. Водители жалуются, что едут со скоростью всего два километра в час, а также выражают недовольство по поводу водителей, которые ведут себя на дороге неуважительно.

Многие пишут, что светофоры не справляются с заторами.

Помимо аварий движение также тормозит уборка дороги на мосту в устье Берди. Как сообщают водители, на мосту чистят снег с обочин, что сокращает количество полос движения.

Ранее редакция сообщала о том, что массовое ДТП парализовало движение на Ватутина в Новосибирске. В аварии пострадало четыре автомобиля.