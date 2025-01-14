Александр Абалаков вновь возглавил «Ламбумиз»

Совет директоров ПАО «Ламбумиз» принял решение о переизбрании на должность генерального директора Александра Абалакова. Напомним, Абалаков является собственником ПАО «Ламбумиз».

В октябре 2024 года компания вышла на IPO и привлекла 802 млн рублей. Общая капитализация компании составила 8,8 млрд рублей.

Привлеченные средства эмитент планирует вложить в расширение производства. Возведение нового производственного корпуса на площадке «Ламбумиза» начнется летом 2025 года.

По данным Seldon.Basis, АО «Ламбумиз» создано в 1992 году в Москве, УК — 481.6 тысяч рублей. Основной вид деятельности — производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары. «Ламбумиз» — компания полного производственного цикла. Производственная площадка является одним из 44 промышленных парков Москвы, площадь производственно-складских комплексов которого превышает 20 тыс. кв.м., а земельный участок позволяет их расширить еще на 14 тыс. кв. м. Выручка компании в 2023 году составила 2,6 млрд руб., по итогам первого полугодия 2024 г. — 1,42 млрд руб., что на 15,2% больше, чем за АППГ. Продажи картонной неасептической упаковки выросли в 2024 году на 27%: всего этого вида упаковки было продано на 1,22 млрд руб. против 960 млн руб. за шесть месяцев 2023 г.

Ранее редакция сообщала о том, что в совет директоров «Ламбумиз» вошли Иваном Стариков и Денис Котин.