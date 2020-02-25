Автодорогу между селами Карагужево и Крутишка отремонтирует «Новосибирскавтодор»

ОАО «Новосибирскавтодор» в соответствии с контрактом, заключенным с Территориальным управлением автомобильных дорог Новосибирской области, выполнит работы по ремонту автомобильной дороги «13 км а/д «К-14» — Карагужево» в Черепановском районе на участке протяженностью 4,759 км (км 0+000 — км 4+759). Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств бюджета Новосибирской области, сообщили в пресс-службе компании.

— Эта дорога важна для местных жителей, так как она позволяет добраться до трассы, соединяющей Сузун и Чуйский тракт, и, соответственно, районные и областной центры. Кроме того, по ней проходит школьный маршрут – детей из Карагужево возят на занятия в Крутишку, — отметили в пресс-службе.

В компании рассказали, что на участке протяжённостью 0,730 км будет выполнено устройство основания дорожной одежды методом холодного ресайклинга, а покрытие — из асфальтобетонной смеси. На втором участке протяженностью 4 км будет исправлен профиль дорожного полотна и выполнено устройство слоя покрытия из щебеночно-песчаной смеси. Предусмотрено выполнение работ по обустройству дороги и установке новых дорожных знаков.

Ремонтные работы начнутся с наступлением тепла и будут завершены до 20.08.2020 года.

Фото: пресс-служба компании