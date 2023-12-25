Автоэксперты назвали пять кроссоверов, которые с возрастом не становятся дешевле

Согласно исследованию Residual value, среди кроссоверов, возраст которых составляет не более четырех лет, сохранность остаточной стоимости выше всего у Hyundai Creta, пишет цифровое издание Правда.ру. При этом Chery Tiggo 4 заняла почетное второе место, всего на доли процента уступив лидеру. Третье и четвертое места разделили Renault Duster и Changan CS35 Plus соответственно.

Замыкает пятерку литеров японский кроссовер Toyota RAV4.

Более того, результаты исследования Residual value продемонстрировали, что на сегодняшний день владельцы вышеуказанных машин вполне могут реализовать своих железных коней по цене, в 1,5 раза превышающей ту, которую пришлось заплатить при покупке в салоне четыре года назад, в третьем квартале 2019 года.

Ранее редакция сообщала, что популярные авто могут вернуться в Россию под китайскими брендами.