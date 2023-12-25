В шоу «Ярче звёзд» выступил 37-летний артист из Новосибирской области

37-летний Вадим Мичман из Куйбышева принял участие в шоу «Ярче звезд».
Сибиряк исполнил композицию Сергея Лазарева. По мнению участника, у него с Лазаревым очень схожая мимика и жесты.
Мужчине удалось пройти в во второй тур, в котором уже зрители выбирают достоин ли участник победы.
По мнению одного из членов жюри, Мичман является одним из фаворитов программы. Стоит отметить, что в обычной жизни Сергей работает в театре.
Напомним, что музыкант Михаил Гунбин из Новосибирска принял участие в шоу «Ярче звезд». Он увлекается музыкой уже более 15 лет.
Ранее редакция сообщала о том, что комики из Чулыма вышли в финал юмористического шоу на ТНТ.
Фото: скриншот с видео шоу «Ярче звёзд» на ТНТ.
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