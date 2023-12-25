В шоу «Ярче звёзд» выступил 37-летний артист из Новосибирской области

37-летний Вадим Мичман из Куйбышева принял участие в шоу «Ярче звезд».

Сибиряк исполнил композицию Сергея Лазарева. По мнению участника, у него с Лазаревым очень схожая мимика и жесты.

Мужчине удалось пройти в во второй тур, в котором уже зрители выбирают достоин ли участник победы.

По мнению одного из членов жюри, Мичман является одним из фаворитов программы. Стоит отметить, что в обычной жизни Сергей работает в театре.

Напомним, что музыкант Михаил Гунбин из Новосибирска принял участие в шоу «Ярче звезд». Он увлекается музыкой уже более 15 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что комики из Чулыма вышли в финал юмористического шоу на ТНТ.