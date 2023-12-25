Рекламодателям

«Железа» нет, кадров нет — а рост есть: что ждет российскую «цифру»?

  • 25/12/2023, 09:13

«Железа» нет, кадров нет — а рост есть: что ждет российскую «цифру»?
Российский цифровой рынок в 2024 году, несмотря на все встряски, продолжает расти — почему?

Если охарактеризовать для цифрового рынка уходящий 2023 год в двух словах, этими словами, скорее всего, станут «адаптация» и «стабилизация». После потрясений «закрытий» и «отмен» 2022 года рынок адаптировался, получил новые каналы поставок и впустил (или создал) новых участников взамен выбывших. И пошел в рост.

Импортозамещение — это надолго

Главным, по мнению многих экспертов, ключевым трендом уходящего и наступающего года в российской «цифре» стало импортозамещение, которое прописалось на этом месте уже много лет назад и не собирается уходить. Причем в этой отрасли импортозамещение не означает «западозамещение», компании действительно переходят на отечественные продукты, а не на изделия дружественных стран. По данным ЦКИТ, только в первом полугодии расходы бизнеса и госсектора на импортозамещение достигли 53% от общих инвестиций в сфере ИТ. И это только на замену программного обеспечения, без учета «железа».

Напомним, что госкомпании и госзаказчики должны полностью перейти на софт отечественной разработки, заменив иностранные операционные системы, офисные пакеты, системы виртуализации и системы управления баз данных к 1 января 2025 года.

Иногда можно услышать рассуждение о том, что с «софтом» в России все неплохо, а вот с производством «харда» не очень — все как шло из Китая, так и идет. Тем не менее в отдельных направлениях, в частности в стоечном сегменте серверного оборудования, уже сейчас наблюдается хороший выбор от отечественных производителей. То есть базовые потребности компаний на серверное оборудование российские электронщики удовлетворить уже могут либо сами, либо с помощью азиатских партнеров. То же можно сказать и о системах хранения данных начального и среднего уровня, спрос на которые остается стабильно высоким. А вот среди многопроцессорных решений или графических адаптеров, например, выбор по-прежнему довольно скромный.

2023 год оказался интересен еще и в том плане, что именно на него пришелся очередной цикл замены клиентского оборудования, который совершил полный виток с 2020 года — именно тогда компании строили удаленную работу, что требовало большого количества техники. Купленное тогда оборудование и потребовало замены в 2023-24 годах — такой оценки, в частности, придерживаются эксперты компании «КРОК». По их данным, рост объема рынка вычислительной техники составил по меньшей мере 20% в денежном выражении, несмотря на то, что поставки оборудования в Россию в 2023 году стали пусть и стабильнее, чем годом ранее, но докризисного уровня так и не достигли. Это, в сочетании с усилиями государства, сделало еще одной особенностью года повышение степени локализации оборудования.

Именно так — о производстве абсолютно всего внутри российских границ речи не идет. Сегодня ни одна страна в мире не способна наладить полный цикл производства вычислительного оборудования и тем более вывести его на самоокупаемость. Ближе всех к этой недостижимой отметке подошел Китай, но основные R&D-центры по-прежнему находятся в США, как и производство процессоров, компоненты для которых идут из Тайваня.

Облакозамещение — разрастаемся вширь

Несмотря на то, что зарубежные облачные провайдеры ушли с рынка в 2022 году, по итогам 2023 года российский облачный рынок прирос на 40% — такие цифры приводит Stack Group. Ряд провайдеров, подводя итоги года, отмечает увеличение выручки от облачных услуг сегмента IaaS на 50% (или даже 100%) по сравнению с прошлым годом. Это можно объяснить еще и тем, что российский бизнес стал активно мигрировать в российские облака.

Эксперты mClouds считают, что этот тренд сохранится и в следующем году — в том числе благодаря тем, кто видит в облаках способ избежать траты на собственную цифровую инфраструктуру.

Еще одним трендом 2023 года можно назвать создание с нуля «параллельных» ИТ-инфраструктур на российских решениях, без прерывания работы имеющейся инфраструктуры. Проще говоря, компании хотят сохранить то, что у них уже имеется, параллельно строя что-то новое — и чтобы этот механизм работал как единое целое. Такие запросы привели к увеличению интереса к частным и гибридным облакам — очевидно, что этот тренд в 2024 году не только сохранится, но и преумножится.

Кадрозамещение — «конструктор» вместо «коробки»

В 2023 году число вакансий в ИТ выросло на 10% — такие данные приводит портал Superjob, и закрыть этот сегмент рынка труда сложнее всего. Эксперты отмечают также снижение спроса на junior-специалистов: если раньше компании готовы были нанимать кандидатов без опыта, то сейчас их отбирают достаточно жестко и уровень их зарплат практически не растет. В среднем по рынку прирост зарплат составил 8,1% — за счет middle- и senior-разработчиков, которых по-прежнему сильно не хватает.

Эта тенденция также может привести к росту популярности модульных решений семейства LCAP (low-code application platform) с высоким уровнем автоматизации и абстрагирования ряда процессов, которые снижают требования к разработчику. Если дефицит кадров будет сохраняться, многие компании, которым не подходят «коробочные» решения, обратятся к low-code. Основным драйвером роста станет развитие крупных экосистем VK, «Яндекса», «Сбера» и других, которые будут предоставлять в том числе LCAP-решения и сопутствующие облачные сервисы.

В начале 2023 года объем рынка low-code систем в России составил около 8 млрд рублей. В ближайшие четыре года он может вырасти до 30 млрд.

Ранее редакция сообщала о том, что московский игрок рынка информационной безопасности вышел в Сибирь. 

Фото freepik

1 072

Рубрики : Технологии Рынки

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Яндекс Сбер облачные решения импортозамещение VK LCAP


Бренды Новосибирской области
ПроЗдоровье
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Путин: во второй волне мобилизации нет необходимости
14/12/23 17:06
Госнаграду за участие в СВО получил сын депутата заксобрания Новосибирска
1/12/23 16:17
Омбудсмену удалось вернуть с СВО троих пленных новосибирцев
28/11/23 17:27

Начать строительство небоскребов планируют в 2024 году в Новосибирске

Планы строительной отрасли на 2024 год озвучили в правительстве региона.
Читать далее >>

На качество уборки дворов от снега жалуются горожане в Новосибирске

Машины не могут выехать со дворов даже в центре города.
Читать далее >>

Михаил Абызов приговорен к 12 годам колонии строгого режима со штрафом

По уголовному делу проходили еще 11 человек.
Читать далее >>

Александра Асеева лишили звания Почетный житель Новосибирска

Мнения депутатов по данному вопросу разошлись.
Читать далее >>

Необходимость строительства новой ТЭЦ в Новосибирске прокомментировали энергетики

В СГК считают, что резервов в энергосистеме города еще достаточно.
Читать далее >>

Какие улицы будут перекрыты из-за ремонта теплосетей в 2024 году в Новосибирске

Энергетики рассказала о ключевых участках работ, где будут перекрыты городские дороги.
Читать далее >>

В Новосибирской области начали производить оборудование для нефтедобычи

Это направление стало новым для региона.
Читать далее >>

Реконструкцию ВПП аэропорта Толмачево оценили в 30 млрд рублей

Рассматривается вариант концессии.
Читать далее >>

Андрей Травников рассказал о планах и проблемах Южного транзита

Средства на проектирование объекта уже заложены в бюджет.
Читать далее >>

Андрей Травников прокомментировал строительство четвертого моста в Новосибирске

Глава региона назвал условие, при котором концессионер сможет уложиться в сроки.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Инфопро54: Бренды Новосибирской области

PLCIntegral готовится к строительству небоскребов в Новосибирске

Генеральный директор компании «АРТИ-ЭЛЕКТРОНИКС», развивающей бренд PLCIntegral, Сергей Голубицкий — о стремительном развитии компании, ее участии в прорывных проектах и планах на будущее.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
ПроЗдоровье
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Зимняя сказка: какая погода будет в последнюю неделю 2023 года в Новосибирске
25/12/23 10:52
Общество
Раз, два, три, четыре: в новосибирском зоопарке пересчитают всех животных
25/12/23 10:21
Общество
В шоу «Ярче звёзд» выступил 37-летний артист из Новосибирской области
25/12/23 9:49
Общество
«Железа» нет, кадров нет — а рост есть: что ждет российскую «цифру»?
25/12/23 9:13
Рынки Технологии
Не могут добраться до остановки транспорта жители села под Новосибирском
24/12/23 17:16
Власть Общество Транспорт
Начать строительство небоскребов планируют в 2024 году в Новосибирске
24/12/23 13:10
Город Недвижимость
Пятеро застройщиков готовы самостоятельно построить школы в Новосибирске
24/12/23 12:05
Бизнес Власть Город Недвижимость
Газель сбила двух пешеходов в Куйбышеве
24/12/23 11:25
Происшествия
Стройматериалы существенно подорожали в 2024 году в Новосибирской области
24/12/23 11:05
Бизнес
На качество уборки дворов от снега жалуются горожане в Новосибирске
24/12/23 9:30
Город Общество
Водитель квадроцикла погиб в ДТП в Черепановском районе
23/12/23 16:54
Происшествия
Проезд в электричках подорожает с 1 января в Новосибирской области
23/12/23 15:00
Транспорт
Аэропорт Толмачево установил новый рекорд по пассажиропотоку
23/12/23 13:20
Транспорт
Смертельное ДТП произошло под Новосибирском
23/12/23 11:28
Происшествия
Соглашение о стабилизации цен на яйца подписано в Новосибирской области
23/12/23 10:35
Экономика
Уроженец Новосибирска Николай Харитонов станет кандидатом на пост президента от КПРФ
23/12/23 9:19
Власть Политика
«Угрожали и унижали»: о скандалах за кулисами ток-шоу рассказали участники из Новосибирска
22/12/23 20:31
Общество
2,8 млн кв метров жилья сдадут в 2023 году в Новосибирской области
22/12/23 18:51
Бизнес Власть Недвижимость Рынки
Офисного воришку задержали полицейские в Новосибирске
22/12/23 17:42
Право&Порядок
Вырос спрос на услуги психологов и психотерапевтов в Новосибирской области
22/12/23 17:31
Общество
Популярное
Автоэксперты назвали пять кроссоверов, которые с возрастом не становятся дешевле
25/12/23 9:35
Как самостоятельно предсказать магнитную бурю, рассказал эксперт
22/12/23 15:39
Кому не будут индексировать пенсию
22/12/23 14:10
У россиян на границе изымают загранпаспорта с опечатками
22/12/23 10:48
В Telegram набирает обороты новый способ похищения денежных средств
21/12/23 14:01
Цены на кофе и рис могут стать на 20% выше
21/12/23 12:21
Новости компаний
Опубликован рейтинг лучших мобильных банковских приложений в России для частных лиц
25/12/23 9:00
О решениях Наблюдательного совета
22/12/23 14:00
Вера в чудо: «Ростелеком» вручил подарки воспитанникам из детского дома в Новосибирской области
22/12/23 13:22
Управляйте своим кешбэком: меняйте мили на рубли
22/12/23 13:21
Банк Уралсиб в Новосибирске получил благодарственное письмо за вклад в развитие волонтерства
22/12/23 11:04
Новосибирские энергетики завершили мероприятия в честь 90-летия электросетей
22/12/23 11:01

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска