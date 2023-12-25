«Железа» нет, кадров нет — а рост есть: что ждет российскую «цифру»?

Если охарактеризовать для цифрового рынка уходящий 2023 год в двух словах, этими словами, скорее всего, станут «адаптация» и «стабилизация». После потрясений «закрытий» и «отмен» 2022 года рынок адаптировался, получил новые каналы поставок и впустил (или создал) новых участников взамен выбывших. И пошел в рост.

Импортозамещение — это надолго

Главным, по мнению многих экспертов, ключевым трендом уходящего и наступающего года в российской «цифре» стало импортозамещение, которое прописалось на этом месте уже много лет назад и не собирается уходить. Причем в этой отрасли импортозамещение не означает «западозамещение», компании действительно переходят на отечественные продукты, а не на изделия дружественных стран. По данным ЦКИТ, только в первом полугодии расходы бизнеса и госсектора на импортозамещение достигли 53% от общих инвестиций в сфере ИТ. И это только на замену программного обеспечения, без учета «железа».

Напомним, что госкомпании и госзаказчики должны полностью перейти на софт отечественной разработки, заменив иностранные операционные системы, офисные пакеты, системы виртуализации и системы управления баз данных к 1 января 2025 года.

Иногда можно услышать рассуждение о том, что с «софтом» в России все неплохо, а вот с производством «харда» не очень — все как шло из Китая, так и идет. Тем не менее в отдельных направлениях, в частности в стоечном сегменте серверного оборудования, уже сейчас наблюдается хороший выбор от отечественных производителей. То есть базовые потребности компаний на серверное оборудование российские электронщики удовлетворить уже могут либо сами, либо с помощью азиатских партнеров. То же можно сказать и о системах хранения данных начального и среднего уровня, спрос на которые остается стабильно высоким. А вот среди многопроцессорных решений или графических адаптеров, например, выбор по-прежнему довольно скромный.

2023 год оказался интересен еще и в том плане, что именно на него пришелся очередной цикл замены клиентского оборудования, который совершил полный виток с 2020 года — именно тогда компании строили удаленную работу, что требовало большого количества техники. Купленное тогда оборудование и потребовало замены в 2023-24 годах — такой оценки, в частности, придерживаются эксперты компании «КРОК». По их данным, рост объема рынка вычислительной техники составил по меньшей мере 20% в денежном выражении, несмотря на то, что поставки оборудования в Россию в 2023 году стали пусть и стабильнее, чем годом ранее, но докризисного уровня так и не достигли. Это, в сочетании с усилиями государства, сделало еще одной особенностью года повышение степени локализации оборудования.

Именно так — о производстве абсолютно всего внутри российских границ речи не идет. Сегодня ни одна страна в мире не способна наладить полный цикл производства вычислительного оборудования и тем более вывести его на самоокупаемость. Ближе всех к этой недостижимой отметке подошел Китай, но основные R&D-центры по-прежнему находятся в США, как и производство процессоров, компоненты для которых идут из Тайваня.

Облакозамещение — разрастаемся вширь

Несмотря на то, что зарубежные облачные провайдеры ушли с рынка в 2022 году, по итогам 2023 года российский облачный рынок прирос на 40% — такие цифры приводит Stack Group. Ряд провайдеров, подводя итоги года, отмечает увеличение выручки от облачных услуг сегмента IaaS на 50% (или даже 100%) по сравнению с прошлым годом. Это можно объяснить еще и тем, что российский бизнес стал активно мигрировать в российские облака.

Эксперты mClouds считают, что этот тренд сохранится и в следующем году — в том числе благодаря тем, кто видит в облаках способ избежать траты на собственную цифровую инфраструктуру.

Еще одним трендом 2023 года можно назвать создание с нуля «параллельных» ИТ-инфраструктур на российских решениях, без прерывания работы имеющейся инфраструктуры. Проще говоря, компании хотят сохранить то, что у них уже имеется, параллельно строя что-то новое — и чтобы этот механизм работал как единое целое. Такие запросы привели к увеличению интереса к частным и гибридным облакам — очевидно, что этот тренд в 2024 году не только сохранится, но и преумножится.

Кадрозамещение — «конструктор» вместо «коробки»

В 2023 году число вакансий в ИТ выросло на 10% — такие данные приводит портал Superjob, и закрыть этот сегмент рынка труда сложнее всего. Эксперты отмечают также снижение спроса на junior-специалистов: если раньше компании готовы были нанимать кандидатов без опыта, то сейчас их отбирают достаточно жестко и уровень их зарплат практически не растет. В среднем по рынку прирост зарплат составил 8,1% — за счет middle- и senior-разработчиков, которых по-прежнему сильно не хватает.

Эта тенденция также может привести к росту популярности модульных решений семейства LCAP (low-code application platform) с высоким уровнем автоматизации и абстрагирования ряда процессов, которые снижают требования к разработчику. Если дефицит кадров будет сохраняться, многие компании, которым не подходят «коробочные» решения, обратятся к low-code. Основным драйвером роста станет развитие крупных экосистем VK, «Яндекса», «Сбера» и других, которые будут предоставлять в том числе LCAP-решения и сопутствующие облачные сервисы.

В начале 2023 года объем рынка low-code систем в России составил около 8 млрд рублей. В ближайшие четыре года он может вырасти до 30 млрд.

Ранее редакция сообщала о том, что московский игрок рынка информационной безопасности вышел в Сибирь.