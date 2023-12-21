Рекламодателям

Популярные авто могут вернуться под китайскими брендами

  • 21/12/2023, 10:58
Автор:
Популярные авто могут вернуться под китайскими брендами
Речь идет о Kia и Hyundai, чье производство возобновят в нашей стране.

Судя по всему, отечественным авторынком завладеет китайский бренд GAC (Guangzhou Automobile Group). В ближайших планах компании возобновление производства на заводе в Санкт-Петербурге, владельцем которого она стала после того, как приобрела его у Volkswagen Group, пишет «Фонтанка». Отмечается, что сделка при этом предусматривает вариант обратного выкупа в течение двух лет.

Под новым названием автомобильная компания GAC сможет массово производить авто, включая Kia и Hyundai и выпускать их под своим брендом.

Производство на заводе включает штамповку, сварку, окраску кузовов и сборку машин. Большой запас готовых деталей для моделей Kia и Hyundai позволит за полтора года произвести около 70 тысяч автомобилей.

Напомним, что Kia и Hyundai в РФ пользовались большой популярностью среди иномарок. С 2015 по 2022 год они были вторыми и третьими в рейтингах продаж новых авто после Lada.

Даже несмотря на антироссийские санкции, марки не покидали страну, сохраняя их представительства и сайты в Рунете.

Ранее редакция сообщала, почему не стоит торопиться с покупкой китайских авто.

Фото: freepik.com — usertrmk 

2 717

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : российский автопром производство автомобилей китайские авто бизнес GAC


Бренды Новосибирской области
ПроЗдоровье
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Путин: во второй волне мобилизации нет необходимости
14/12/23 17:06
Госнаграду за участие в СВО получил сын депутата заксобрания Новосибирска
1/12/23 16:17
Омбудсмену удалось вернуть с СВО троих пленных новосибирцев
28/11/23 17:27

Александра Асеева лишили звания Почетный житель Новосибирска

Мнения депутатов по данному вопросу разошлись.
Читать далее >>

Необходимость строительства новой ТЭЦ в Новосибирске прокомментировали энергетики

В СГК считают, что резервов в энергосистеме города еще достаточно.
Читать далее >>

Какие улицы будут перекрыты из-за ремонта теплосетей в 2024 году в Новосибирске

Энергетики рассказала о ключевых участках работ, где будут перекрыты городские дороги.
Читать далее >>

В Новосибирской области начали производить оборудование для нефтедобычи

Это направление стало новым для региона.
Читать далее >>

Реконструкцию ВПП аэропорта Толмачево оценили в 30 млрд рублей

Рассматривается вариант концессии.
Читать далее >>

Андрей Травников рассказал о планах и проблемах Южного транзита

Средства на проектирование объекта уже заложены в бюджет.
Читать далее >>

Андрей Травников прокомментировал строительство четвертого моста в Новосибирске

Глава региона назвал условие, при котором концессионер сможет уложиться в сроки.
Читать далее >>

Антон Рехтин: Планы 2023 года выполнены более чем на 95%

В конце года все мы мысленно оглядываемся назад, подводим итоги. Это делают и компании. Генеральный директор СФО «Основа» Антон Рехтин рассказал Infopro54 о развитии поселка Светлый в 2023 году.
Читать далее >>

Торги на застройку СмартСити объявят в третьем квартале 2024 года

Для этого правительство должно утвердить расходы на создание инфраструктуры территории комплексного развития.
Читать далее >>

Маленькому Никите Юрьеву требуется лечение

Необходимо собрать — 241 023 рубля.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Личность как бренд и бренд как личность

Особенности национального кейтеринга и его трансформации в турбулентное время раскрывает Анна Сидевич, основатель компании «Кейтеринг Анны Сидевич».
Все материалы
Бренды Новосибирской области
ПроЗдоровье
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
11 домов ГК Дискус достроят в 2024 году
21/12/23 18:12
Бизнес Власть Город Недвижимость
Новосибирский певец Шура отказался от «Слова пацана»
21/12/23 18:01
Общество
Пассажиры пострадали в ДТП с микроавтобусом и фурой на трассе под Новосибирском
21/12/23 17:28
Происшествия
Новосибирский зоопарк передал помощь Донецкому зоопарку
21/12/23 17:22
Общество
Туристы жалуются, что им нечего привезти в качестве сувениров из Новосибирска
21/12/23 17:07
Бизнес Власть Город Туризм
«Вменяемость под вопросом»: новосибирскую школьницу, которая изуродовала подругу в лесу, отправят в Москву
21/12/23 16:32
Общество Право&Порядок
Массовое ДТП с пассажирским автобусом произошло в Калининском районе Новосибирска
21/12/23 16:08
Происшествия
Спасатели освободили стаю собак из зловонной квартиры жителя Новосибирска
21/12/23 15:56
Общество Происшествия
Бюджет Новосибирска с 14 поправками утвердили в горсовете
21/12/23 15:52
Город Финансы
Фонд «Подари свет» помог исполнить желания 200 новосибирских детей
21/12/23 15:39
Общество
Почти безопасно: глубокий коллектор в центре Новосибирска прикрыли голыми ветками
21/12/23 15:35
Город
Четверть сибиряков хотели бы вести семейный бизнес
21/12/23 15:27
Финансы
Акула впервые выступит в "Руки ВВерх! Бар" в Новосибирске!
21/12/23 14:44
Культура
Мужчину, напавшего с ножом на ребенка возле школы, отправили в колонию в Новосибирске
21/12/23 14:05
Право&Порядок
Александра Асеева лишили звания Почетный житель Новосибирска
21/12/23 13:42
Власть Общество Право&Порядок
«Шансов выжить почти не было»: младенца с COVID-19 и пороком сердца спасли врачи в Новосибирске
21/12/23 13:22
Медицина
Необходимость строительства новой ТЭЦ в Новосибирске прокомментировали энергетики
21/12/23 13:02
Бизнес Город
«Аномальные» довыборы в горсовет не стали рассматривать на сессии в Новосибирске
21/12/23 12:50
Власть Политика
Прокуратура восстановила права 423-х медработников под Новосибирском
21/12/23 12:46
Медицина Право&Порядок
Коллекцию мини-обуви продают за 100 тысяч рублей в Новосибирске
21/12/23 12:27
Общество
Популярное
В Telegram набирает обороты новый способ похищения денежных средств
21/12/23 14:01
Цены на кофе и рис могут стать на 20% выше
21/12/23 12:21
Популярные авто могут вернуться под китайскими брендами
21/12/23 10:58
Госдума перестанет оплачивать бензин депутатам на иномарках
20/12/23 16:00
Обеспечить уход за пожилыми за счет страховок — новая инициатива Минэкономики
19/12/23 13:11
Все идет к окончательному сворачиванию льготной ипотеки в России
19/12/23 10:33
Новости компаний
«Ростелеком» поддержит ледовое шоу «Настоящий Щелкунчик»
21/12/23 11:29
«Ростелеком» приготовил 4 миллиона подарков
21/12/23 11:13
Компании строительной отрасли региона повышают производительность без затрат
21/12/23 10:39
«Ростелеком» обеспечил качественной связью свыше 40 000 семей Новосибирской области
20/12/23 11:05
Банку «Левобережный» присвоен кредитный рейтинг НРА на уровне «A-|ru|»
20/12/23 10:11
Оперативные службы АО «РЭС» готовятся к усиленной работе в Новый год
20/12/23 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска