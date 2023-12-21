Популярные авто могут вернуться под китайскими брендами

Судя по всему, отечественным авторынком завладеет китайский бренд GAC (Guangzhou Automobile Group). В ближайших планах компании возобновление производства на заводе в Санкт-Петербурге, владельцем которого она стала после того, как приобрела его у Volkswagen Group, пишет «Фонтанка». Отмечается, что сделка при этом предусматривает вариант обратного выкупа в течение двух лет.

Под новым названием автомобильная компания GAC сможет массово производить авто, включая Kia и Hyundai и выпускать их под своим брендом.

Производство на заводе включает штамповку, сварку, окраску кузовов и сборку машин. Большой запас готовых деталей для моделей Kia и Hyundai позволит за полтора года произвести около 70 тысяч автомобилей.

Напомним, что Kia и Hyundai в РФ пользовались большой популярностью среди иномарок. С 2015 по 2022 год они были вторыми и третьими в рейтингах продаж новых авто после Lada.

Даже несмотря на антироссийские санкции, марки не покидали страну, сохраняя их представительства и сайты в Рунете.

Ранее редакция сообщала, почему не стоит торопиться с покупкой китайских авто.