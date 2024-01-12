Автоэксперты прогнозируют рост цен на иномарки

В этом году минимальная стоимость новых иномарок в нашей стране может вырасти до 3,2 млн руб, сообщил автоэксперт Роман Солдатов газете «Известия».

По словам аналитика, на такого рода динамику оказывает влияние целый ряд факторов, среди которых валютный курс и повышение утилизационного сбора. Роман Солдатов уточнил, что новые ставки станут причиной среднего повышения стоимости новых автомобилей на 300 тыс. руб.

Также причиной предстоящего увеличения цен на авто станет и стремление дилеров компенсировать недополученную из-за скидок в новогодние праздники прибыль, добавил эксперт.

При этом Солдатов предположил, что основным драйвером роста продаж авто в стране в текущем году будут машины с пробегом, так как на них цены поднимутся, но некритично. Иномарка в хорошем состоянии обойдется примерно в 1,5-1,8 млн. руб, заключил он.

Ранее редакция сообщала, что автозавод Hyundai будет выпускать не только китайские авто.