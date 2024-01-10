Автозавод Hyundai будет выпускать не только китайские авто

После новогодних праздников автозавод Hyundai возобновил свою деятельность. На сегодняшний день в штате предприятия числится примерно 800 человек, которые проходят обучение в то время, как параллельно проводится обслуживание оборудования.

— Простой не продлен. Занимаемся обучением персонала и обслуживанием оборудования, — сообщили агентству ТАСС в пресс-службе предприятия.

Специалисты авторынка склоняются к тому, что ассортимент завода ограничится преимущественно китайскими брендами, однако, промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что, кроме китайских авто, в перспективе на заводе могут собирать и южнокорейские марки. Он также не исключает, что Hyundai продолжит сборку своих авто в нашей стране.

Напомним, что владельцем завода в настоящее время является компания «Арт-Финанс», возможности которой позволяют выпускать до 200 тысяч авто в год. Ранее на заводе Hyundai Motor собирали такие модели авто, как Hyundai Solaris и Creta, Kia Rio и Rio X-Line.

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