Рекламодателям

Слово и дело. Ко Дню российской печати

  • 12/01/2024, 16:14

Слово и дело. Ко Дню российской печати
Публицист Дмитрий Овчинников — о девальвации роли слова и профессиональной журналистике:

Дмитрий Овчинников, публицист— 13 января в нашей стране отмечается День российской печати. Этот праздник объединяет профессиональных журналистов, редакторов, корректоров, издателей, причастных к выходу газет, журналов и разного рода иных периодических изданий, а также вообще всех людей, так или иначе работающих со словом: публицистов, колумнистов, блогеров и т.п. Естественно, дата выбрана неслучайно и приурочена к выходу 13 января 1703 года первой отечественной газеты «Ведомости», редактировал которую сам Петр I.

Тогда же, в начале XVIII века, в России de facto родилась профессия журналиста. Конечно, за истекшие 300 с лишним лет (да даже за последние 30 лет) она пережила масштабную эволюцию, прежде всего связанную с внедрением новых цифровых технологий, но сущностные, базисные вещи, уверен, кардинальных изменений не претерпели.

Ответственность человека, создающего тот или иной текст, очень высока. Осип Мандельштам писал, что каждое слово — это пучок, из которого смыслы торчат в разные стороны. Любое письменное творчество так или иначе имеет дело со словом, и работа эта в значительной степени сродни ювелирной: каждое слово должно стоять на своем месте, каждое должно нести в себе определенные смыслы и содержание, находить отклик в умах и душах читателей. Это требует интеллектуальных и душевных усилий со стороны людей, берущих в руки соответствующий текст. А на такие усилия способен далеко не каждый. Неспроста у знаменитого «Колокола» Александра Герцена был подзаголовок «Зову живых». Живых — значит мыслящих.

В данном контексте нельзя не сказать об одной из главных болезней нашего времени — о девальвации роли слова в современной жизни, о том, что оно лишилось своих исконных, глубинных смыслов, всегда ему присущих. Слово издревле было наделено особым, сакральным значением и статусом. Недаром ведь Евангелие от Иоанна начинается фразой «в начале было слово». Примерно об этом же говорится в знаменитом стихотворении Николая Гумилева «Слово». Но сегодня мы видим, что ситуация кардинально изменилась. Очень ярко это проявляется на примере журналистики, уровень которой оставляет желать лучшего. Причем как в концептуальном, сущностном, содержательном смысле, так и в плане элементарной грамотности. Да и вообще, слов сегодня осталось крайне мало. Их заменили видео, картинки и т.п. Нам лень, у нас нет времени читать и вникать в суть прочитанного. Это никому не интересно, и, как следствие, пропадает спрос на качественные, глубокие тексты. Что очень грустно, ибо ведет к деградации человека, оскудению его духовного мира и интеллектуального потенциала.

Если говорить именно о профессиональной журналистике, то в нее сегодня приходят разными путями.

Часто — но далеко не всегда — через соответствующие факультеты высших учебных заведений. На мой взгляд, это не суть важно. Гораздо важнее найти ответы на вопросы о том, что писать, о чем и как. Прежде чем писать, нужно испытать потребность что-то сказать людям, и, собственно, иметь что сказать.

Есть много качеств, которыми должен обладать настоящий журналист, и среди них интеллект, критическое, аналитическое мышление, когнитивные навыки играют едва ли не важнейшую роль. Они необходимы, чтобы, говоря словами Бориса Пастернака, «во всем дойти до сути», понять сущность и взаимосвязи различных явлений и процессов. Чтобы не просто повторять чьи-то чужие, шаблонные, клишированные мысли, но и сказать что-то свое, оригинальное, самобытное.

Еще Рене Декарт учил все подвергать сомнению. Но речь здесь не идет про поверхностный, наивный скептицизм, карикатурный нигилизм базаровского типа. Нет, речь про творческий, конструктивный скептицизм. Он, как правило, есть результат огромного труда, огромных интеллектуальных и волевых усилий. Но именно он, вновь вспоминая строчки из того же замечательного стихотворения Пастернака, и позволяет «вершить открытья».

Мне не довелось поучиться на факультете журналистики, но я подозреваю, что сегодня качество образования по гуманитарным (да и не только) дисциплинам на разных факультетах примерно эквивалентно, тем более в провинциальных вузах. Максимум, на что хватает усилий студентов — записать лекцию, прочитать ее пару раз и еще немножко полистать учебник. Но это — minimum minimorum, нужный, чтобы худо-бедно сдавать зачеты и экзамены. Для чего-то большего этого уже недостаточно. Отсюда и не самое высокое качество литературного, публицистического продукта, который мы сегодня имеем, когда очень мало глубокой мысли, размышлений, попыток постижения сути, сопоставления разных точек зрения. Есть, конечно, редкие исключения, но они лишь подтверждают правило. И мне, человеку, воспитанному на традициях еще старой советской журналистики, принимать все это довольно тяжело.

Я не являюсь профессиональным журналистом, но уже довольно давно сотрудничаю с некоторыми новосибирскими периодическими изданиями и потому считаю этот праздник своим. При этом радует, что в печатных и интернет-СМИ нашего города можно встретить немало весьма любопытных и качественных материалов информационного, аналитического и развлекательного характера. Хочется верить, что наступивший 2024 год продолжит эту тенденцию.

Дмитрий Овчинников, публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

Фото эксперта и материал предоставлены Дмитрием Овчинниковым, фото базовое: freepik

1 520

Рубрики : Общество

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : СМИ журналистика Дмитрий Овчинников День печати


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

В Госдуме сообщили, когда мобилизованные смогут вернуться домой
10/01/24 15:16
Кабмин утвердил индексацию ряда выплат военным
27/12/23 11:54
Путин: во второй волне мобилизации нет необходимости
14/12/23 17:06

Ввоз электромобилей в Сибирь вырос в 6 раз

Лидерами по ввозу стали Красноярский край и Новосибирская область.
Читать далее >>

Риски реализации масштабного проекта на площади Маркса оценили в Новосибирске

Застройщиком выступает одна из компаний новосибирского бизнесмена Тимура Саттарова.
Читать далее >>

Инвестиции во вторичку в Новосибирске более доходны и быстрее окупаются

Покупка средней квартиры в новостройке обойдется на миллион дороже и будет окупаться на 2,5 года дольше.
Читать далее >>

Датчики для контроля за состоянием трубопроводов создали ученые НГУ

В перспективе их можно будет использовать для мониторинга теплосетей и в ЖКХ.
Читать далее >>

Неполученные услуги по ОМС записали в историю болезни новосибирцу

Заказав выписку на Госуслугах, Михаил обнаружил, что незаметно для себя прошел две диспансеризации.
Читать далее >>

11,9% молочной продукции признали фальсификатом в Новосибирской области

Молочка занимает первое место в области по числу подделок.
Читать далее >>

Семиэтажный детский медцентр построят в облбольнице Новосибирска

Его проектирование практически закончено.
Читать далее >>

Идеального мэра Новосибирска предлагают определить жителям города

Новосибирцам предлагают пройти опрос из 9 вопросов.
Читать далее >>

Стало известно, кто разрушил скульптуры из снега в парке «Арена» в Новосибирске

Сейчас обсуждается вопрос об их восстановлении.
Читать далее >>

В Минтрансе Новосибирской области рассказали о планах по ремонту автодорог региональной сети

В этом году будут отремонтированы 236 км автодорог региональной сети, включая 45 км, которые относятся к новосибирской агломерации.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Инфопро54: Бренды Новосибирской области

Анна Платоненко: Мы за здоровую красоту

Основатель медицинского косметологического центра HB cosmetology center, руководитель комиссии по эстетической медицине НОО «Опора России» Анна Платоненко — о бизнесе и секретах красоты.
Все материалы
Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Таскала за волосы и хлестала шнуром: за истязание ребенка мать-садистка попала под суд в Сибири
12/01/24 18:03
Общество Право&Порядок
Опубликованы адреса с камерами, которые следят за ремнями безопасности в Новосибирске
12/01/24 17:18
Город
Коллекцию бракованных монет продает житель Новосибирска
12/01/24 17:00
Общество
Высокопоставленного полицейского задержали за взятку в Алтайском крае
12/01/24 16:55
Право&Порядок
Футбольное покрытие обновили в центре спортивной подготовки в Новосибирске
12/01/24 16:50
Спорт
Следите за детьми на улице: МЧС предупредило о метели жителей Новосибирской области
12/01/24 16:18
Общество
Слово и дело. Ко Дню российской печати
12/01/24 16:14
Общество
Самым массовым мероприятием на каникулах стал фестиваль «Новосибирск — родина снежных баб»
12/01/24 16:05
Общество
«Он задыхался и синел»: младенца, проглотившего прищепку, спасли врачи в Новосибирске
12/01/24 15:59
Медицина
Миллион выиграла в лотерею сельская учительница из Новосибирской области
12/01/24 15:32
Общество
Ввоз электромобилей в Сибирь вырос в 6 раз
12/01/24 15:29
Транспорт
Сносить аварийные деревья будут в сквере «Закаменский» в Новосибирске
12/01/24 15:06
Город
Грабителя-кофемана задержали полицейские в Новосибирске
12/01/24 15:02
Происшествия
49 троллейбусов в этом году получит Новосибирская область
12/01/24 14:39
Транспорт
ГБР спасли пациента после удаления зуба без анестезии в поликлинике Новосибирска
12/01/24 14:03
Медицина Происшествия
Завершено возведение атриума в новом кампусе НГУ
12/01/24 13:53
Город Образование
Более 56 миллионов выделили на ремонт дороги в Новосибирской области
12/01/24 13:26
Транспорт Экономика
Объем перевозки грузов по железной дороге вырос на 15% в 2023 году в Новосибирской области
12/01/24 13:21
Бизнес Транспорт
На торгах продана квартира экс-депутата парламента Новосибирской области Владислава Кошкина
12/01/24 13:05
Бизнес Недвижимость
Новый жилой комплекс появится в Октябрьском районе Новосибирска
12/01/24 13:03
Недвижимость
Популярное
Автоэксперты прогнозируют рост цен на иномарки
12/01/24 16:11
Магнитные бури в январе 2024 года
12/01/24 14:12
Как накопить на квартиру
12/01/24 12:27
Аферисты используют голоса родных и близких своих жертв, чтобы вымогать у них деньги
12/01/24 10:01
Изменения, которые ожидают пожилых людей в 2024
11/01/24 14:40
Продажа безалкогольного пива подросткам может попасть под запрет
11/01/24 11:35
Новости компаний
Пользователи ВТБ Онлайн вдвое чаще используют биометрию для входа
28/12/23 11:34
Взаимодействие с банковским сообществом
28/12/23 10:49
Спрос на противовирусные препараты вырос на 65%
27/12/23 12:10
2023 году «Ростелеком» обеспечил связью вдвое больше поселков Новосибирской области
26/12/23 14:59
В декабре мошенники усилили активность под видом сотовых операторов
25/12/23 10:56
Опубликован рейтинг лучших мобильных банковских приложений в России для частных лиц
25/12/23 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска