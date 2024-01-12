Слово и дело. Ко Дню российской печати

— 13 января в нашей стране отмечается День российской печати. Этот праздник объединяет профессиональных журналистов, редакторов, корректоров, издателей, причастных к выходу газет, журналов и разного рода иных периодических изданий, а также вообще всех людей, так или иначе работающих со словом: публицистов, колумнистов, блогеров и т.п. Естественно, дата выбрана неслучайно и приурочена к выходу 13 января 1703 года первой отечественной газеты «Ведомости», редактировал которую сам Петр I.

Тогда же, в начале XVIII века, в России de facto родилась профессия журналиста. Конечно, за истекшие 300 с лишним лет (да даже за последние 30 лет) она пережила масштабную эволюцию, прежде всего связанную с внедрением новых цифровых технологий, но сущностные, базисные вещи, уверен, кардинальных изменений не претерпели.

Ответственность человека, создающего тот или иной текст, очень высока. Осип Мандельштам писал, что каждое слово — это пучок, из которого смыслы торчат в разные стороны. Любое письменное творчество так или иначе имеет дело со словом, и работа эта в значительной степени сродни ювелирной: каждое слово должно стоять на своем месте, каждое должно нести в себе определенные смыслы и содержание, находить отклик в умах и душах читателей. Это требует интеллектуальных и душевных усилий со стороны людей, берущих в руки соответствующий текст. А на такие усилия способен далеко не каждый. Неспроста у знаменитого «Колокола» Александра Герцена был подзаголовок «Зову живых». Живых — значит мыслящих.

В данном контексте нельзя не сказать об одной из главных болезней нашего времени — о девальвации роли слова в современной жизни, о том, что оно лишилось своих исконных, глубинных смыслов, всегда ему присущих. Слово издревле было наделено особым, сакральным значением и статусом. Недаром ведь Евангелие от Иоанна начинается фразой «в начале было слово». Примерно об этом же говорится в знаменитом стихотворении Николая Гумилева «Слово». Но сегодня мы видим, что ситуация кардинально изменилась. Очень ярко это проявляется на примере журналистики, уровень которой оставляет желать лучшего. Причем как в концептуальном, сущностном, содержательном смысле, так и в плане элементарной грамотности. Да и вообще, слов сегодня осталось крайне мало. Их заменили видео, картинки и т.п. Нам лень, у нас нет времени читать и вникать в суть прочитанного. Это никому не интересно, и, как следствие, пропадает спрос на качественные, глубокие тексты. Что очень грустно, ибо ведет к деградации человека, оскудению его духовного мира и интеллектуального потенциала.

Если говорить именно о профессиональной журналистике, то в нее сегодня приходят разными путями.

Часто — но далеко не всегда — через соответствующие факультеты высших учебных заведений. На мой взгляд, это не суть важно. Гораздо важнее найти ответы на вопросы о том, что писать, о чем и как. Прежде чем писать, нужно испытать потребность что-то сказать людям, и, собственно, иметь что сказать.

Есть много качеств, которыми должен обладать настоящий журналист, и среди них интеллект, критическое, аналитическое мышление, когнитивные навыки играют едва ли не важнейшую роль. Они необходимы, чтобы, говоря словами Бориса Пастернака, «во всем дойти до сути», понять сущность и взаимосвязи различных явлений и процессов. Чтобы не просто повторять чьи-то чужие, шаблонные, клишированные мысли, но и сказать что-то свое, оригинальное, самобытное.

Еще Рене Декарт учил все подвергать сомнению. Но речь здесь не идет про поверхностный, наивный скептицизм, карикатурный нигилизм базаровского типа. Нет, речь про творческий, конструктивный скептицизм. Он, как правило, есть результат огромного труда, огромных интеллектуальных и волевых усилий. Но именно он, вновь вспоминая строчки из того же замечательного стихотворения Пастернака, и позволяет «вершить открытья».

Мне не довелось поучиться на факультете журналистики, но я подозреваю, что сегодня качество образования по гуманитарным (да и не только) дисциплинам на разных факультетах примерно эквивалентно, тем более в провинциальных вузах. Максимум, на что хватает усилий студентов — записать лекцию, прочитать ее пару раз и еще немножко полистать учебник. Но это — minimum minimorum, нужный, чтобы худо-бедно сдавать зачеты и экзамены. Для чего-то большего этого уже недостаточно. Отсюда и не самое высокое качество литературного, публицистического продукта, который мы сегодня имеем, когда очень мало глубокой мысли, размышлений, попыток постижения сути, сопоставления разных точек зрения. Есть, конечно, редкие исключения, но они лишь подтверждают правило. И мне, человеку, воспитанному на традициях еще старой советской журналистики, принимать все это довольно тяжело.

Я не являюсь профессиональным журналистом, но уже довольно давно сотрудничаю с некоторыми новосибирскими периодическими изданиями и потому считаю этот праздник своим. При этом радует, что в печатных и интернет-СМИ нашего города можно встретить немало весьма любопытных и качественных материалов информационного, аналитического и развлекательного характера. Хочется верить, что наступивший 2024 год продолжит эту тенденцию.

Дмитрий Овчинников, публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.