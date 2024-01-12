Самым массовым мероприятием на каникулах стал фестиваль «Новосибирск — родина снежных баб»

Подведены итоги празднования Нового года в Новосибирске. Новосибирцев больше всего заинтересовал Фестиваль снега «Новосибирск — родина снежных баб». Об этом сообщает мэрия Новосибирска.

— Здесь собралось 30 тысяч зрителей, — отметили в сообщении.

Второе место заняли карнавальное шествие и шоу игрушек. Эти события собрали 20 тысяч зрителей.

Заключительное, третье место, занимает «Самый добрый концерт», который собрал 5 тысяч зрителей.

Стоит отметить, что редакция Infopro54 в декабре предлагала посетить именно эти места, а также многие другие во время новогодних каникул.

Ранее редакция сообщала о том, кто разрушил скульптуры из снега в парке «Арена» в Новосибирске.