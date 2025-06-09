Автоинструктор из Новосибирска рассказал о новых правилах сдачи экзамена на права

С 1 июля 2025 года в теоретическом экзамене для получения водительских прав категорий B, C и других произойдут значительные изменения.

Согласно информации, опубликованной в различных соцсетях, количество экзаменационных вопросов увеличится с 800 до 3 000 (в 3,75 раза). Вопросы будут обновлены, добавлены новые темы, а устаревшие исключены. Кроме того, в экзамен введут интерактивные мультимедийные задания с 3-6 случайными изображениями на каждый вопрос. Новая система оценивания будет проверять логическое мышление, принятие решений в сложных дорожных ситуациях и понимание принципов ПДД, а не механическое запоминание ответов.

Автоинструктор из Новосибирска Сергей Воронов сообщил, что сначала нововведения планировали ввести с 1 января, потом перенесли на февраль. По его словам, сейчас точные сроки неизвестны, но, он считает, что они начнут действовать не раньше сентября.

— На данный момент было разработано чуть больше сотни новых вопросов, а о 3 000 разговор не идёт. Как я понимаю, вопросов будет 800, как и было, но планируют чаще менять картинки к вопросам, чтобы не было визуального запоминания, — поделился специалист с Om1 Новосибирск.

Он отметил, что в первую очередь предполагается изменить те вопросы, которые устарели и больше не соответствуют Правилам дорожного движения и ГОСТам после многочисленных изменений.

Эксперт уточнил, что обсуждение новых экзаменационных билетов идет уже больше года, и первоначальные планы и сроки не совпадают с реальностью.

По его мнению, сейчас даже разработчики этих вопросов не могут предсказать, каким будет итог нововведений с экзаменационными билетами.

Сергей Воронов подчеркнул, что в последние годы процесс получения водительского удостоверения становится всё сложнее и требует больше усилий.

— Увеличили срок обучения в автошколах примерно на месяц. Усложнили и ужесточили по штрафным баллам процесс сдачи практического экзамена. Ввели фиксацию на камеры процесс практического экзамена, существенно снизив возможность облегчения экзамена за вознаграждение. Увеличили сроки между экзаменами до полугода, если кандидат в водители не может сдать экзамен с трёх попыток. Теперь дошла очередь и до теоретического экзамена, — прокомментировал эксперт.

Он отметил, что эти меры исключают из процесса тех, кто учится «для галочки» — просто чтобы получить права. Также отсеиваются те, кому вождение не дано.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирск поставляют подержанные китайские автомобили. Из-за перепроизводства на авторынке дилерам КНР выгодно продавать машины в Россию.