Программа реновации новосибирских ТЭЦ оценена в более чем 17 млрд рублей

В Новосибирске стартовала программа реновации ТЭЦ города. Как сообщили в АО «СГК – Новосибирск», до 2027 года в реновацию будет вложено 4,2 млрд рублей, а до 2039 года — более 17 млрд.

Инвестиции планируется направить по двум ключевым статьям расходов:

На новосибирских ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, а также Барабинской ТЭЦ пройдет замена генераторов и необходимых для создания магнитного поля ротора систем возбуждения.

На ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Барабинской ТЭЦ — замена трансформаторов.

Для ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-5, Барабинской ТЭЦ также планируется закупить бульдозеры.

— Программа направлена на обеспечение надёжности снабжения потребителей тепловой и электрической энергией, обновление основного оборудования, а также поддержание экологичности производства. Кроме того, замена позволит исключить риски повреждения оборудования и недостаточного отпуска электрической и тепловой энергии, — сообщили в компании.

Напомним, в этом году ежегодные вложения СГК в инвестиционную программу по модернизации ТЭЦ Новосибирской области составят около 3,5 млрд рублей, в том числе в программу реновации —1,1 млрд рублей.

Помимо этого, продолжается масштабная модернизация Новосибирской ТЭЦ-3 по федеральной программе ДПМ общей стоимостью 12 млрд рублей. До конца 2025 года ТЭЦ-3 заменит старую 100-мегаватную турбину №13. После модернизации 13-й машины станция планирует выполнить обновление турбогенератора №11.

Ранее редакция сообщала, что на Новосибирской ТЭЦ-4 заменят устаревший генератор.