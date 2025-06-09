Выпускники трёх новосибирских вузов получают до 230 тысяч в месяц

Три новосибирских университета поднялись в рейтинге российских вузов по зарплатам выпускников IT-специальностей.

Новосибирский государственный университет (НГУ) занял седьмое место, поднявшись на одну строчку. Выпускники НГУ получают в IT в среднем 230 000 рублей в месяц – это на 30 000 больше, чем год назад.

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) тоже улучшил позиции, заняв девятое место. Месячная зарплата его выпускников составляет 190 000 рублей, что на 10 000 больше, чем в прошлом году.

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) расположился на 14 строчке рейтинга. Доходы его выпускников выросли до 160 000 рублей в месяц.

SuperJob сообщает, что большинство выпускников вузов Новосибирска (72-75%) остаются работать в своем городе. Это подтверждает высокий уровень развития местного IT-рынка.

В целом по России уже несколько лет лидером рейтинга остается МФТИ, где зарплаты выпускников достигают 330 000 рублей. На втором месте по уровню зарплат находятся ИТМО и МГУ, — 290 000 рублей.

Рейтинг был составлен на основе анализа тысяч резюме выпускников 2019–2024 годов. В нем учитывались данные по 15+ IT-специальностям.

Ранее редакция сообщала о том, что новые правила поступления для целевиков повысят конкурс в вузах Новосибирска. Заказчики целевого обучения должны сформировать предложение до 10 июня.