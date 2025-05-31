В Новосибирск поставляют подержанные китайские автомобили

Специалист объяснил, что в Китае наблюдается перепроизводство автомобилей и это снижает доходы автокомпаний. Чтобы пополнить складские запасы, производители усиливают давление на дилеров. В ответ дилеры вынуждены продавать старые машины перекупщикам.
По данным Ассоциации автодилеров Китая, на рынке подержанных автомобилей наблюдается рост числа таких машин. Чтобы увеличить прибыль, дилеры все чаще прибегают к параллельному экспорту, отправляя непроданные авто за границу, включая Россию. Этот метод не только помогает им заработать больше, но и позволяет сэкономить на налогах.
На март 2025 года лидером на новосибирском авторынке в сегменте внедорожников стала модель CHERY TIGGO 7 PRO MAX. На втором месте — HAVAL JOLION, за ним следуют CHERY TIGGO 4 PRO и OMODA C5. Замыкает пятерку лучших GEELY MONJARO.
В России наибольшую популярность обрели:
Ранее редакция сообщала о том, что штрафы за отсутствие ОСАГО начнут выписывать водителям в Новосибирске. Пока таких функций у камер в регионе нет.
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