В Новосибирск поставляют подержанные китайские автомобили

В Россию начали активно поставлять автомобили, которые не востребованы на внутреннем рынке Китая, сообщил председатель совета директоров Great Wall Motors Вэй Цзяньцзюнь.

Он отметил, что на китайских онлайн-платформах по продаже подержанных машин появляются тысячи автомобилей с минимальным пробегом. Формально эти автомобили считаются б/у, но на самом деле они практически не использовались. Такая практика создает видимость высокой активности продаж, при крайне низком спросе на рынке КНР.

Специалист объяснил, что в Китае наблюдается перепроизводство автомобилей и это снижает доходы автокомпаний. Чтобы пополнить складские запасы, производители усиливают давление на дилеров. В ответ дилеры вынуждены продавать старые машины перекупщикам.

По данным Ассоциации автодилеров Китая, на рынке подержанных автомобилей наблюдается рост числа таких машин. Чтобы увеличить прибыль, дилеры все чаще прибегают к параллельному экспорту, отправляя непроданные авто за границу, включая Россию. Этот метод не только помогает им заработать больше, но и позволяет сэкономить на налогах.

На март 2025 года лидером на новосибирском авторынке в сегменте внедорожников стала модель CHERY TIGGO 7 PRO MAX. На втором месте — HAVAL JOLION, за ним следуют CHERY TIGGO 4 PRO и OMODA C5. Замыкает пятерку лучших GEELY MONJARO.

В России наибольшую популярность обрели:

Haval . Доля продаж — около 22%. Популярные модели: Haval Jolion, Haval F7, Haval Dargo.

. Доля продаж — около 22%. Популярные модели: Haval Jolion, Haval F7, Haval Dargo. Chery . Доля продаж — около 18%. Популярные модели: Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 8 Pro Max.

. Доля продаж — около 18%. Популярные модели: Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 8 Pro Max. Geely . Доля продаж — около 15%. Популярные модели: Geely Coolray, Geely Atlas Pro.

. Доля продаж — около 15%. Популярные модели: Geely Coolray, Geely Atlas Pro. Changan . Доля продаж — около 12%. Популярные модели: Changan CS55 Plus, Changan Uni-K.

. Доля продаж — около 12%. Популярные модели: Changan CS55 Plus, Changan Uni-K. Exeed. Доля продаж — около 8%. Популярные модели: Exeed TXL, Exeed VX.

Ранее редакция сообщала о том, что штрафы за отсутствие ОСАГО начнут выписывать водителям в Новосибирске. Пока таких функций у камер в регионе нет.