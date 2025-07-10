Автокредитование в Сибири выросло: средний чек составил 900 тысяч рублей

По данным ВТБ, в регионе было заключено 5,2 тысячи сделок на сумму 4,7 млрд рублей, что на 25% превышает показатели мая как по количеству, так и по объёму.

Тройку лидеров по объёмам оформленных автокредитов составили Новосибирск (1 млрд рублей), Красноярск (829 млн рублей) и Кемерово (801 млн рублей). При этом по количеству сделок за первое полугодие Кемерово обогнало Красноярск на 5%. Средний размер кредита по итогам шести месяцев составил 900 тысяч рублей.

По предварительной оценке, в июне банки по всей стране предоставили автокредиты на сумму около 134 млрд рублей. Это на 16% выше майских значений, но на 38% ниже аналогичного периода прошлого года. В целом за первое полугодие общий объём выданных автокредитов в России составил порядка 635 млрд рублей — на 46% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Существенную роль в поддержании спроса сыграли государственные субсидии и программы автопроизводителей. Основной объём кредитов пришёлся на покупку новых автомобилей — более 55% сделок, по данным ВТБ. Подавляющее большинство займов в этой категории оформлялось на отечественные и китайские бренды. Средний размер автокредита в июне составил около 1 млн рублей.

За январь–июнь 2025 года россияне оформили в ВТБ около 59,2 тысячи автокредитов на сумму свыше 56,8 млрд рублей. Как и по рынку в целом, объёмы в годовом выражении заметно сократились.