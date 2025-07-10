Чиновницу Госжилинспекции подозревают в злоупотреблении полномочиями

Уголовное дело по факту совершения преступления руководителем государственного органа, возбуждено в Новосибирске. По информации редакции, речь идет о заместителе Государственной жилищной инспекции региона. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
По данным ГУ МВД по Новосибирской области, 38-летняя подозреваемая не отреагировала на многочисленные жалобы собственников дома на улице Островского в Бердске. Люди жаловались на подделку их подписей в протоколах общих собраний жильцов, а также на непроведение собраний. Чиновница издала приказ, согласно которому управление многоквартирным домом перешло от товарищества собственников недвижимости к управляющей компании. Это привело к к нарушению прав и законных интересов граждан, говорится в сообщении ведомства.
Следователи УЭБиПК при поддержке Росгвардии провели несколько обысков. В отношении фигурантки в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, информация об обысках в ГЖИ появилась вчера, 9 июля.
Ранее редакция сообщала о том, что в январе 2025 года депутат регионального парламента жестко раскритиковал работу областной Государственной жилищной инспекции.
Иллюстрация – скрин из видео, предоставленного пресс-службой ГУ МВД по Новосибирской области.
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