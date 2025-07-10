Госдума разрешила использовать в России конфискат в гуманитарных целях

Конфискованные немаркированные товары теперь можно использовать в гуманитарных целях. Закон об этом приняла Государственная Дума в третьем чтении.

Ранее такой порядок уже применялся к одежде и обуви. Теперь его хотят распространить на все остальные конфискованные товары без маркировки. Однако если экспертиза выявит, что они небезопасны, товары отправят на переработку или уничтожение.

Есть список исключений. В него входят товары с особым регулированием: спиртосодержащие медпрепараты, алкоголь, табак, никотинсодержащие продукты, еда и так далее.

Изменения направлены на создание правовой ясности в использовании конфискованных товаров государством. Это исключает их попадание во вторичный незаконный оборот. Также товары смогут использоваться для оказания гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях, будь то война, природные катастрофы или техногенные аварии, уточняется в документе.

Напомним, в феврале 2025 года, новосибирские таможенники совместно с представителями Территориального управления Росимущества отправили в зону специальной военной операции более четырех тонн конфискованной бытовой химии на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Незадекларированную партию обнаружили в Карасуке.

В 2023 году таможенники передали более 7,6 тыс. единиц одежды и 147 пар обуви на 14,1 млн рублей, задержанных при ввозе с нарушением таможенных правил, в «Городской комплексный центр социального обслуживания населения».

Ранее редакция сообщала, что изъятые у новосибирских браконьеров охотничьи ружья были отправлены в зону Специальной военной операции. Конфискованный охотничий арсенал укомплектовали патронами.