Автоматическую проверку наличия полиса ОСАГО взял на контроль президент России

Президент Россия Владимир Путин поручил проработать вопрос установки дорожных камер, которые будут автоматически фиксировать водителей без действующего полиса ОСАГО. До 1 ноября 2025 года правительство РФ, Центробанк, МВД, профильные комиссии Госсовета и органы исполнительной власти должны принять меры для запуска таких камер на территории России.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), около 10% российских водителей выезжают на дорогу без полиса ОСАГО. Эти автомобилисты представляют угрозу для других участников движения. Если случится ДТП с «бесполисником», пострадавшим придется добиваться возмещения убытков через суд, а не через страховую компанию.

Кроме того, при отсутствии полиса у одного из водителей нельзя оформить европротокол — упрощенный способ фиксации аварии без вызова ГИБДД. Это увеличивает риск пробок и новых аварий.

Эксперты считают, что ужесточение законов поможет существенно уменьшить число безответственных водителей и обеспечит честное отношение ко всем ответственным автомобилистам.

— Российский союз автостраховщиков давно выступает за необходимость введения проверки наличия ОСАГО через дорожные камеры. Мы безусловно поддерживаем поручение президента Российской Федерации по введению автоматического контроля за наличием полиса ОСАГО через дорожные камеры. Эта мера окажет положительное влияние на ситуацию на дорогах, — отметил Евгений Уфимцев, президент РСА.

С 1 марта 2025 года в России больше не нужно предъявлять полис ОСАГО при регистрации автомобиля. Однако система автоматической проверки наличия страховки через дорожные камеры пока не запущена. Эксперты предупреждают, что это может привести к увеличению числа водителей, которые не покупают полис гражданской ответственности.

— К сожалению, выявить отсутствие полиса получается только в случае остановки водителя сотрудником ДПС. Только тогда нарушителю будет выписан штраф за первый или повторный случай езды без полиса. Но попадают водители на такие проверки нечасто, поэтому многие надеются на «авось пронесет». Новая система контроля, которую по поручению Владимира Путина необходимо представить 1 ноября, позволит в автоматическом режиме выявлять таких нарушителей и сразу же штрафовать их, — отмечает Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов».

Эксперт отметил, что угроза штрафов значительно повышает ответственность водителей за соблюдение ПДД. Это особенно заметно на участках дорог с комплексами фото- и видеофиксации, где культура вождения улучшается, а аварийность снижается.

С 1 января 2025 года штраф за повторную езду без полиса ОСАГО вырастет с 800 до 3–5 тысяч рублей. Автоматическое наложение штрафов за это правонарушение поможет уменьшить количество водителей без «автогражданки».

Стоит отметить, что даже сами автомобилисты негативно относятся к водителям без ОСАГО. Исследование Финансового университета при Правительстве РФ, проведенное в марте 2025 года, показало: 65,5% россиян не одобряют таких водителей. Более того, 57,8% опрошенных выступают за внедрение системы автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации и автоматическим наложением штрафа за его отсутствие.

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