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Если пескобазы не съедут сами, то мэрия Новосибирска пойдет в суд

  • 24/05/2025, 17:30
Автор: Юлия Данилова
Если пескобазы не съедут сами, то мэрия Новосибирска пойдет в суд
Для муниципальной пескобазы нашли место в Первомайском районе

В мэрии Новосибирска прокомментировали свое видение ситуации с песобазами. Расположенными на берегу Оби в черте города.

— Согласно условиям договоров аренды, заключенных для размещения пескобаз, арендаторы земельных участков обязаны освободить земельные участки в течение трех дней с даты прекращения таких договоров, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос Infopro54.

Если арендаторы земельные участки в установленный срок не освободят, то администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска предпримет меры, направленные на освобождение земельных участков в судебном порядке. На вопрос о том, куда могут перхать пескобазы и обсуждалось ли это с арендаторами в мэрии не ответили.

Что касается пескобазы МКУ «ДЭУ № 1», которая также расположена на берегу Оби в Центральном округе, то редакции пояснили, что ее планируется перенести на участок в Первомайский район. Судя по данным кадастровой карты, он будет расположен рядом с гипермаркетом «Лента» на разъезде Иня.

— Для размещения пескобазы планируется разделить участок, который принадлежит МКУ «Первомайское». Эта площадка будет предоставлена МКУ «ДЭУ № 1» на праве постоянного (бессрочного) пользования, — уточняется в ответе, полученном редакцией.

Напомним, договоры аренды земельных участков по берегам реки Обь с компаниями ООО «Стройсиб», ООО «Сибирский причал» и ООО «Причал» мэрия Новосибирска планирует расторгнуть 17 июня 2025 года. Об этом в ответ на запрос общественника Евгения Митрофанова сообщил в прошлом году начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Алексей Колович. В июне 2024 года муниципалитет принял решение о резервировании земель в Железнодорожном и Заельцовском районах для нужд Новосибирска и арендаторам были направлены уведомления об одностороннем отказе от договора аренды.

Представители пескобаз не возражали, но отмечали, что информации о том, куда могут перенести объекты с прибрежной зоны Оби, пока нет.

Перевалка песка в пределах города осуществлялась на тот момент на трех площадках: 50% приходятся на пескобазу, расположенную на Чернышевском спуске, 20-25% — в Красном яру и 15-20% — на Зеленом мысе. Для нужд дорожного и строительного комплекса Новосибирска из речных карьеров добываются и перевозятся от 1 до 1,2 млн тонн песка в год, и эта потребность увеличивается, так как растут объемы выполняемых работ, отмечалось на Сибирском транспортном форуме летом 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что у пескобаз Новосибирска в середине июня истекают договоры аренды площадок. 

Автор фото Евгений Митрофанов.

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : пескобаза аренда


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