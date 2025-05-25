Мошенники просят людей предоставить банковские карты для проверки

Эксперты ВТБ обнаружили новую схему мошенничества. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банков или государственных органов, убеждают людей передать им банковские карты якобы для проверки. В итоге жертвы не только теряют свои деньги, но и невольно становятся посредниками в хищении средств других обманутых.

Мошенники звонят россиянам, выдавая себя за сотрудников банков или правоохранительных органов. Они придумывают разные предлоги, например, несанкционированные операции, оформленный кредит или угрозу счету. Жертву заставляют назвать пин-код карты и передать её подставному курьеру. Тот приезжает якобы для проверки подлинности карты, установки защиты или отвязки от счёта.

Преступники могут попросить назвать пин-код по телефону, набрать его на телефоне или ввести на специальном сайте, перейдя по ссылке. Затем снимают деньги через банкомат, используя полученный пин-код, а карту используют для обналичивания средств других пострадавших. Жертва, ничего не подозревая, теряет свои деньги и невольно становится участником преступной схемы.

— Важно понимать: когда вы передаете карту «курьеру банка» и сообщаете коды из SMS, вы не просто рискуете своими деньгами, а невольно становитесь звеном преступной схемы. Мошенники сознательно выбирают тактику, чтобы жертва, сама того не подозревая, участвовала в обналичивании средств других пострадавших. При компрометации банковской карты нужно немедленно заблокировать её одним из способов: позвонить в контакт-центр банка или самостоятельно через онлайн-банк. Оперативное действие поможет предотвратить несанкционированное использование средств, — отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

Мошенники продолжают искать дропов. Их спрос остаётся высоким. Банки стали лучше выявлять таких людей. Например, в 2024 году выявили более 148 тысяч дропперов. Это в 5,5 раз больше, чем в 2023 году.

Ранее редакция сообщала о том, что более 35 россиян пострадали от мошенников в Новосибирске. Преступники выдавали себя за банковских работников и звонили людям, представляясь сотрудниками колл-центров.