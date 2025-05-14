ГАИ получит полномочия аннулировать права новосибирцев с плохим здоровьем

В Госдуму вынесен законопроект, который расширяет полномочия Госавтоинспекции в вопросе отзыва и аннулирования водительских прав. Поправки в законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных» обсуждались 13 мая на заседании комитета Госдумы по транспорту. Правительство подготовило эти корректировки еще в 2022 году по поручению президента. Законопроект приняли в первом чтении, но с тех пор не продвигали дальше.

По предложению правительства, новая процедура будет применяться, если в ходе медосмотра или диспансеризации у водителя обнаружат противопоказания к управлению транспортным средством, например, ухудшение зрения. В таких случаях автомобилиста отправят на повторное обследование к профильному специалисту, который вынесет окончательный диагноз. Если диагноз подтвердится, данные о пациенте вносятся в базу Минздрава к которой будут подключены все медкомиссии и ГАИ. Медицинские справки переведут в электронный вид. При вступлении поправок в силу ГАИ сможет аннулировать водительские удостоверения, если у водителя ухудшилось здоровье.

— Ранее проверка здоровья водителей проводилась раз в десять лет, когда они проходили медкомиссию и получали медсправку. За это время человек мог заболеть, что делает вождение небезопасным, — подчеркивают в МВД.

Неявка на назначенную врачом внеочередную проверку также приведет к аннулированию удостоверения.

Если водитель снова сядет за руль без прав, его привлекут к ответственности по статье 12.7 КоАП. Штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей, а автомобиль будет отправлен на штрафстоянку.

Ко второму чтению законопроект дополнили поправками. Предполагаемая дата вступления в силу поправок — 1 марта 2026 года.

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